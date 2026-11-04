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近兩日台股劇烈震盪，外資賣壓再度擴大！台灣證券交易所今（4）日盤後公布三大法人買賣超統計，外資及陸資（不含外資自營商）單日賣超1498.998億元，約1499億元，創史上第5大單日賣超紀錄，也是連續2個交易日進入歷史賣超前10大。投信則逆勢買超276.31億元，但仍難抵銷外資及自營商賣壓，三大法人合計賣超1597.88億元。台股今日開高走低，加權指數以43449.45點開出，早盤一度衝上43741.54點，隨後賣壓急遽湧現，盤中最低下探41855.82點，一度跌破42000點整數關卡，高低震盪達1885.72點。尾盤買盤進場，指數跌勢收斂，終場收在42948.91點，下跌358.63點，跌幅0.83%，成交金額擴大至1兆1148.21億元。觀察三大法人動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1498.998億元；投信逆勢買超276.31億元；自營商自行買賣賣超7.53億元，避險操作賣超367.66億元，三大法人合計賣超1597.88億元。值得注意的是，外資前一交易日（3日）才賣超1073.07億元，創當時史上第8大單日賣超紀錄，今日賣超金額再增加約425.93億元，連續2個交易日出現千億元等級的賣壓。市場資金動向與大盤劇烈震盪，成為短線觀察台股能否止跌的重要指標。