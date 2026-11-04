其中主力左投維西亞（Alex Vesia）動向備受矚目，美國知名體育媒體《Sports Illustrated》引述分析，預測他有望在今年自由市場爭取到一份2年2500萬美元（約合新台幣8.1億元） 優渥合約，道奇陷入思考是否要跟進報價，留下這位當打之年的左投。

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走完合約最後一年 維西亞成自由市場熱門標的

道奇球團在今年行使該選擇權，讓維西亞以365萬美元年薪完成他在道奇合約最後一年。

本季他展現極佳耐操性與穩定度，72場出賽中主投58局，防禦率2.64、3次救援成功、20次中繼成功以及74K亮眼成績，每局被上壘率（WHIP）更低至1.07。

維西亞到底強在哪？獨特投球角度創造不俗「空振率」

維西亞擁有極高位置的出球點，能創造出強大的球威延伸感，他的出手角度更是全大聯盟中最接近垂直的投手之一。

道奇要留下他嗎？牛棚重組關鍵棋子

洛杉磯道奇挑戰3連霸失利，今夏面臨陣容重組困擾，進入自由球員市場9名球員中，就有4人為牛棚主力，現年30歲的維西亞2025年1月與道奇隊簽下一份1年合約，並附帶2026年球團選擇權。自2021年從邁阿密馬林魚被交易至道奇以來，維西亞快速成長為球隊牛棚核心人物。綜觀維西亞7年大聯盟生涯，累積372場登板，防禦率2.87、奪下443次三振，WHIP為1.11，證明他高水準且持之以恆的後援宰制力，以及他長年保持健康的最大優勢。針對維西亞市場價值，美媒《Sports Illustrated》特別引用《ESPN》知名分析師麥克丹尼爾（Kyle McDaniel）的專業評估。麥克丹尼爾指出，維西亞主要武器是時速90至94英哩（約144.8至151.3公里） 直球，且習慣投在打者高角進壘點。麥克丹尼爾分析道：「這種極為特殊的投球機制，往往能讓打者在視覺上產生錯覺，進而誘使對方揮空，或擊出無效的飛球。麥克丹尼爾補充，雖然維西亞偶爾也會面臨飛球被掌握或保送過多的風險，但總體而言，他是一名標準的佈局投手等級球員，預計在今年休賽季市場上能順利收穫一份2到3年複數年合約。對於意在鞏固後防實力的道奇來說，是否能成功留住這名穩健的左投大將，將是這個休賽季防線佈署的重要指標。隨著自由市場開啟，各隊對高效率後援投手的需求居高不下，貝西亞的落腳處勢必成為大聯盟近期討論的焦點之一。