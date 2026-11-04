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選情翻轉後才跟進？王世堅：難免被認為東施效顰

台北市長蔣萬安推出《萬安警報》，遭外界質疑模仿對手沈伯洋的《順報》。民進黨中常委、立委王世堅今（4）日對此開酸，認為蔣萬安過去太過傲慢、輕忽選情，如今當對手聲勢翻轉，才開始跟進推出類似宣傳，難免被認為是抄襲；他更以「東施效顰」形容，直言蔣萬安應該拿出自己原創的東西。王世堅今出席民進黨中常會前接受媒體聯訪，談及雙方陣營的文宣爭議時表示，蔣萬安以自己的名字推出宣傳，當然是可以用，但《萬安警報》容易讓民眾產生混淆，畢竟台灣每年防空演習本來就是「萬安警報」。他認為，蔣萬安身為台北市長，應該盡可能避開容易造成誤解的用語。王世堅接著指出，外界之所以會頻頻質疑蔣萬安的宣傳是否抄襲，與其先前對選情過於輕忽有關。他認為，蔣萬安過去可能覺得自己領先很多、穩贏的，因此對選舉不太尊重，講話也顯得有些傲慢。王世堅一度以「龜兔賽跑」作比喻，話說到一半又停下來，笑稱「我們也不好意思說龜兔賽跑啦。總是這個龜……不想去講這樣啦」，言語間不乏揶揄。王世堅進一步表示，蔣萬安現在應該已經明白，選舉沒有絕對，也沒有永遠穩贏的局面。當原本的領先優勢受到挑戰，對手聲勢反轉後，這時推出的各種宣傳與動作，就容易被拿來與對手先前的做法比較。王世堅指出，沈伯洋早在數月前就已推出相關宣傳，蔣萬安如今才跟進類似形式，自然容易被外界認為是在模仿，「這樣講也不無道理」。他也向蔣萬安喊話，應該要有自己的原創，否則只是跟在後面的點綴，最後恐怕只會被批評是抄襲、東施效顰。