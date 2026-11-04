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▲賈永婕期盼未來台北市長無論由誰擔任，都能「生生有101環教（環境教育）」。（圖／記者鍾怡婷攝）

選舉進入倒數階段！日前台北市長候選人沈伯洋、蔣萬安舉行首場電視辯論會，蔣萬安將美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，以及世界12強棒球賽奪冠列為任內政績，引發外界討論。對此，台北101董事長賈永婕今（4）日正面回應，直言是團隊的「莫大榮幸」，並向下屆台北市長喊話，希望無論誰當選「希望生生有101環教（環境教育）」。台北101再創健康建築新里程碑，成功取得白金級WELL再認證。賈永婕今日出席授牌典禮時表示，台北101將持續深耕永續理念，讓下一代建立相關觀念，也期盼未來台北市長無論由誰擔任，都能「生生有101環教（環境教育）」。賈永婕進一步指出，即使不是透過台北101也沒關係，台灣還有許多不同場域可以推動環境教育，包括山林、國家公園等，希望讓永續理念持續扎根。至於先前宣布將送給兩位台北市長候選人，象徵「節節高升」的台北101茶具組，賈永婕透露「目前禮物都已經送到了，但兩位候選人可能太忙還沒有拍照分享」。而日前蔣萬安在台北市長辯論會上談及任內政績，將霍諾德徒手攀登台北101及世界12強棒球賽奪冠列入其中，遭外界質疑是否將他人成就納入個人政績。對此，賈永婕回應，霍諾德攀登台北101是「台北101團隊的莫大榮幸」。台北101繼2023年以全球最高102.5分取得白金級WELL v2 Core認證、成為全球最高的健康綠建築後，今年再次以103分刷新自身紀錄，成功榮獲白金級WELL再認證，且此次更在十大健康指標中，高達八項都獲得滿分，展現台北101的永續實力。台北101表示，健康建築理念已融入日常營運，讓租戶與使用者在工作及生活中感受實際改變，目前大樓出租率也達99.7%，接近滿租。未來將持續發揮地標影響力，讓世界看見台灣在健康綠建築與永續營運上的成就。