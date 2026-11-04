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歐洲近日發生大規模群眾示威活動，對此，總統暨民進黨主席賴清德今（4）日以法國、義大利示威運動為例，很多社會壓力是來自物價上漲、通貨膨脹，政府也關切此事，也編列預算撥補中油、台電，就是為了平穩物價，期盼民進黨團與國民黨溝通，一起穩定物價。民進黨下午舉行中常會，與會人士轉述，在臨時動議階段，賴清德特別提及近期歐洲大規模示威活動，賴清德說，最近大家能看到法國、義大利都出現群眾抗議運動，法國是由學生發起，是有關教育資源的訴求，後續看到包含法國、義大利抗議訴求跟社會壓力，來自物價上漲、通貨膨脹。賴清德提到，政府特別關注這次事件，因此特別編列預算撥補中油、台電，就是為了能平穩物價，請民進黨團在立法院要加強跟社會大眾說明，希望追加預算盡快通過，是為了平抑物價，不要造成社會大眾承受通貨膨脹壓力。賴清德喊話，希望黨團儘快跟國民黨溝通協商，一起穩定物價，包括政府明年度總預算，也編列600億撥補健保基金，希望健保保費不要漲，盼能獲得立法院支持。