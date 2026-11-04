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▲莫允雯（左）今年9月和圈外男友登記結婚，預計明年在美國辦婚禮。（圖／莫允雯臉書）

莫允雯今（4）日出席由台灣展翅協會攜手國立臺灣圖書館舉辦的《藏在對話裡的黑影》防制網絡誘拐特展開幕記者會，今年9月她和交往4年的廣告業男友Nelson在美國登記結婚，新婚首度露面的她，分享婚姻生活滿臉幸福，預計明年會在美國辦婚禮，目前還沒考慮生小孩，大約4、5年前她曾凍卵，當時經歷了痛苦的取卵過程，後來又經歷荷爾蒙失調，有陣子爆肥6公斤，讓她直呼實在太痛苦。莫允雯非常喜歡小孩，早在4、5年前就先凍卵，不過當時她的身體對藥物很敏感，為了刺激卵子生長還加倍用藥，她形容就像是要把身體榨乾一樣，甚至在取卵手術後荷爾蒙失調，長達2年的時間水腫狀況很嚴重，一下子胖6公斤又突然暴瘦，情緒也受到影響，讓她直呼太痛苦。至於婚禮計畫，莫允雯透露預計明年會在美國舉辦，不過只是小規模的家族聚餐，剛升格人妻看得出幸福藏不住，但她笑說有時候跟朋友聊天，還是會不小心脫口「我男朋友」，講完才想到已經是老公了。剛進入人生新階段的莫允雯，對於家庭所能給予的支持與安全感也有了更多體會，今她出席「防制網絡誘拐特展開幕記者會」，回想自己成長的年代，父母觀念相對傳統，許多孩子未必習慣向家人表達內心感受。面對現代孩子所處的數位環境更加複雜，她認為大人不可能替孩子阻擋所有網路風險，比起一味禁止，更重要的是建立讓孩子願意說心事的關係，讓孩子知道，當遇到困難時，家永遠是可以安心求助的地方。她認為，被理解、被接住的感受，往往是面對傷痛的重要力量。被問及如果有孩子向她傾訴在網路上遇到害怕或不舒服的經驗，她會如何安慰時，莫允雯溫柔表示：「我應該會先跟他說：『謝謝你願意告訴我，這不是你的錯，我們可以一起想辦法。』」她也感性分享，比起急著告訴孩子該怎麼做，有時候一句理解、一份願意傾聽的陪伴，才是孩子最需要的支持。她也期盼更多大人能試著放下責備、主動傾聽，成為孩子遇到困難時，願意信任並安心求助的依靠。