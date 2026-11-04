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接下來會如何？

美國期中選舉掀起「藍色旋風」！民主黨橫掃參眾兩院多數席次，在州長選舉也拿下全數關鍵州的勝利，共和黨遭遇史詩級慘敗。對此，《CNN》報導直言，這場期中選舉呈現出明顯訊號，這是歷史上美國民眾對現任總統最嚴厲的否定之一，選舉結果摧毀了「讓美國再次偉大」（MAGA）在華府的壟斷地位，由於情況是如此一面倒，川普連指控選舉造假的空間都沒有，只能承認敗選。而在民主黨重新掌握國會後，白宮過去面對的種種貪腐指控，以及川普個人財富隨著擔任總統而暴增的現象，都將遭到調查，所有與川普關係密切的核心圈人士，恐怕未來日子將十分不好過。《CNN》報導認為，這次期中選舉是選民對川普政府的高度集權、不受歡迎的伊朗戰爭、失控飆漲的生活成本、以及圍繞白宮的混亂、川普團隊涉嫌的貪腐、戴著口罩的ICE特工在全美各地圍捕移民等行為所做出的最終裁決。選票將眾議院與參議院雙雙奉還給民主黨，過去被視為是共和黨傳統鐵票區也出現驚人藍潮，民主黨的勝利是如此巨大且迅速，讓川普想將敗選歸咎於選舉舞弊都很困難，因為民主黨贏得太多，根本無法作假。川普前一天還聲稱自己要成為「否決先生」，但在共和黨慘敗的跡象曝光後，川普在接受媒體訪問時表現得相當溫和，聲音聽起來垂頭喪氣，承諾要與民主黨合作尋求共識。川普仍然辯稱共和黨候選人慘敗是因為他「不在選票上」，但現實卻無法迴避，川普的支持率低得嚇人，且他對伊朗開戰的決定，導致汽油及柴油價格飆漲，進而讓數百萬美國家庭感到痛苦。川普吹噓美國處在「黃金時代」，認為選民應該要感謝他，但是這種說法與普羅大眾的日常感受相去太遠。大部分由川普強行介入的共和黨候選人都以災難告終，包括德州檢察總長帕克斯頓（Ken Paxton）以及南卡羅來納州參議員格雷厄姆（Darline Graham）。如果川普團隊當初沒有因為與「MAGA」不和等問題將參議員喬恩斯特（Joni Ernst）和提力斯（Thom Tillis）逼出政壇，共和黨或許還能守住愛荷華州和北卡羅來納州。在川普首次震撼性贏得總統大選的10年後，在過去近一個月來為了拯救這些共和黨鐵票區的候選人而努力奔走後，共和黨依舊慘敗，川普曾經擁有的對共和黨基層選民近乎「超自然」的吸引力似乎開始失效了。川普絕非首位遭遇期中選舉慘敗的總統，但是這次的期中選舉格外像是針對川普的信任投票，因為川普在競選過程中總是督促選民「假裝我在選票上」，川普總是吹噓自己是世界上最偉大的贏家，但投票結果卻是讓共和黨經歷了最為屈辱的慘敗之一。由民主黨掌控的國會將在明年透過對政府、伊朗戰爭、白宮涉嫌貪腐，以及可能對總統在近兩年任期內使其個人財富暴增的商業投資展開無休止的調查，讓川普核心圈子的每個人都日子難過。民主黨將有權阻擋川普任期最後兩年內出現的任何最高法院空缺提名，以及民主黨反對的任何新內閣部長任命。川普實質上將成為看守總統，但以川普的作風他不太可能像個跛鴨那樣乖乖就範，因此激烈的黨派對立很可能接踵而至，長時間的憲政拉鋸戰可能爆發。隨著川普在國內的權力遭到削弱，他在海外可能會變得更加反覆無常且具攻擊性，以求彌補國內權力的受限。民主黨也將面臨自己的難題。他們必須分享部分權力，且由於川普仍握有否決權，民主黨恐怕將會缺乏全面實現選民渴望之改變的能力。如果民主黨無法解決選民生活成本高漲的問題，拜登過去在這一點上失敗了，民主黨可能會發現自己在兩年後的開票夜再度成為慘敗的另一方。報導最後結論，沒有任何政治勝利是永恆的，也沒有任何多數優勢是永久的。最重要的是，沒有任何總統，無論他們自認為多麼強大，是不可戰勝的。