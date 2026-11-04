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2026年美國期中選舉結果大致底定！民主黨拿下參眾兩院多數，同時在州長選舉也取得進展，其中，過往被視為共和黨紅州的德州，此次也被民主黨取得勝利。原先預測市場平台看好共和黨選情，如今一夕翻車。根據路透報導，預測市場週二強烈看好民主黨將橫掃美國國會，本次期中選舉的相關押注金額已突破 14.8 億美元，這也成為檢驗該市場可靠程度的最新考驗。根據數據分析公司 BETINT 彙整的市場價格，自美東時間晚間 6 點（格林威治標準時間 23:00）首批投票所陸續關閉後，賠率便迅速倒向民主黨；到了美東時間晚間 9 點（格林威治標準時間週三凌晨 2:00），市場定價顯示民主黨同時拿下眾議院與參議院多數席次的機率已逼近 100%。BETINT 分析指出，就在首批投票所關閉短短數分鐘內，市場交易員便湧入超過 400 萬美元的最後一搏籌碼，且絕大多數押注民主黨，其中最引人注目的是 Polymarket 上一筆高達 95 萬 1,198 美元，押注民主黨重掌眾院的單筆注單。BETINT 補充表示，另一平台 Kalshi 甚至在短短一秒鐘內就湧進了近 93 萬 4,000 美元的選舉押注。到了週二晚間 10 點，民主黨已在北卡羅來納州與南卡羅來納州成功翻轉原由共和黨把持的參議院席次，並在佛羅里達州數個傾向共和黨的眾議院選區展現出令人意外的強勁氣勢。預測市場在 2024 年一戰成名，當時市場指標逆勢打破傳統民調預測、提前釋出川普將贏得總統大選的訊號，此後便在全球媒體與投資圈迅速累積大量追隨者。這些市場平台雖常標榜其賠率具備極高準確率，但此前在美國初選以及巴西總統大選中幾次備受矚目的失誤，證明其並非不會出錯。分析師指出，特別是在押注金額創下歷史新高的情況下，一旦期中選舉最終開票結果與預測市場賠率大相逕庭，整個產業的公信力恐怕將遭遇重創。此外，在傳出有數名候選人涉嫌在自身選戰中下注後，兩大龍頭平台 Kalshi 與 Polymarket 也正面臨防止市場舞弊的巨大壓力；華府非營利組織「反腐敗數據聯盟」（ACDC）的研究更發現，政治類預測市場其實僅需相對小額的資金便可能遭人為撬動或操縱。在各州選舉結果陸續開出後，德州州長選情出現大翻轉，根據美聯社統計約93%的選票，民主黨的希諾霍薩(Gina Hinojosa)拿下52.8%，共和黨對手艾博特（Greg Abbott）只獲得45.8%，希諾霍薩提前取得勝利，成功讓德州睽違三十多年由紅轉藍。值得注意的是，原先Polymarket在10月初預測艾博特勝率仍高達八成，到了11月初即將投票前，勝率仍來到66%；希諾霍薩在投票前，在該平台勝率預測僅約35%上下，但在開票後一夕反轉，再度讓Polymarket平台的真金白銀預測掀起議論。