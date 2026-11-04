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看好AI帶動能源轉型商機 啟動三大成長策略

深耕台灣市場：透過提高自製率、擴充產能及提升水下基礎統包工程（EPC）比重，擴大市占率與營收規模，目標三年內將 EPC 營收占比提升至九成

拓展海外商機：複製台灣經驗至日本、菲律賓等亞太市場，目標五年內海外營收占比逾 10%

佈局多元能源：公司更名為「世紀能源設備」，憑藉深水重件碼頭與精密焊接優勢，以反應爐外圍設備為起點，切入小型模組化核電（SMR）設備供應鏈與天然氣鋼槽壓力容器，並規劃在自有建物評估設置屋頂型光電發電設備以實踐綠色永續，未來將涵蓋風（風電）、光（光電）、核（核電）、氣（天然氣）四大領域。

世紀能源（原「世紀風電」）今（4）日公告年三季財務成果，歸屬母公司淨利達5.6 億元，每股盈餘（EPS）2.95元，較去年同期成長 25.5%；目前前三季營收與獲利皆已超越去年全年，確立今年全年營運將創新高，看好中長期營運展望。世紀能源昨（3）日與華新麗華、高力熱處理工業及泰豐貿易簽署合作協議，共同成立「華新世紀核能系統股份有限公司」，初期聚焦開發海外市場、支援國內既有核能設備需求，並推廣夥伴現有技術；中長期則將持續結合各方資源，逐步發展核能設備及系統相關整合能力，放眼微型與小型模組化反應器（MMR 及 SMR）的建構與組裝商機，進軍國際市場。世紀能源將以營收達20%以上的複合成長率（CAGR）為未來五年的目標。在維持健康的負債比下，目標長期股東權益報酬率（ROE）達15%以上，並維持60%以上現金股利發放率與「半年配」政策，持續為股東創造長期價值。