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加速培育新一代產業AI生力軍，台灣智綠科技進駐高科大創新育成中心，全面串接校園教學與商業實戰。此項合作不僅以超商日常商務場景導入實務課程，台灣智綠更規劃引進NVIDIA B300頂規硬體建置驗證中心，佈局企業主權Agent與日本海外算力市場，建立從課堂培力到跨國產業落地的完整生態系。目前相關產學合作課程已全面展開，範疇涵蓋智慧商務、設計思考、銷售預測與智慧訂價。課程緊扣超商門市日常，從自助結帳優化、會員點數生態到門市服務流程等具體生活場景切入，引導學生透過觀察需求、數據分析與分組專題，在業師深度指導下，將創新構想轉化為具備商業可行性的完整解決方案；後續亦規劃導入AI影音行銷培訓，強化學生的數位內容規劃與品牌溝通判斷力。高科大行銷系主任歐宗殷表示，透過導入真實商務題目與企業深度對話，能有效助學生將理論知識變現為具體實務成果。台灣智綠科技董事長羅嘉君則指出，進駐育成中心象徵雙方建立起長期共創據點，不僅能將最新市場動態注入教學現場，也能讓企業在第一線產學互動中發掘潛力團隊與合作契機。當前企業AI發展已從「單點工具套用」進階至「深度整合知識管理與既有工作流程」，算力基礎、數據主權及組織實作能力已形成緊密連動。為此，台灣智綠規劃導入NVIDIA B300等級高階硬體設備，建置運算與應用驗證環境，全面布局「企業主權Agent（Sovereign Agent）」，協助中大型企業在降低初期自建硬體門檻的同時，能低風險測試內部知識庫串接、跨流程自動化及專業垂直服務。台灣智綠科技總經理謝宗勳表示，預先備妥高規格驗證場域，核心目的在於讓企業透過實證體驗找出高價值應用場景，再穩健評估全面導入。集團成員「台灣智策標準」則同步銜接前期需求診斷、API串接、流程重塑與內部教育訓練。台灣智策標準執行長謝能旺強調，AI轉型的成敗關鍵在於「實質改善工作流程」，並讓第一線員工擁有真實駕馭工具的數位賦能能力。在海外市場拓展方面，台灣智綠已成功累積日本AI影視製作市場的影片生成API服務與商業合作實績，目前正積極與日本上市企業展開評估，研擬於當地合資建置算力中心的可行性，深化在地化營運效益。從高科大實作課堂到跨國產業生態圈，台灣智綠展現了AI轉型從「技術工具」走向「組織整體實踐」的完整藍圖。透過以真實產業需求引導技術應用、再由產業成果反饋教育現場，持續為企業升級與未來人才發展注入長期動能。