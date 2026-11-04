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迎接歲末歡慶時刻，三澧餐飲集團今年聖誕檔期推出3款兼具視覺與味覺的節慶蛋糕，為年末聚會獻上最甜美的儀式感！沿續經典之作，推出年銷破千顆的熱銷款「法式栗子泡芙塔Castagna」、清新爽口的「香草慕斯蘋果塔 Shibust」，以及巧克力控最愛的「奶油巧克力慕斯 Saint Marc」。年銷破千顆人氣經典「法式栗子泡芙塔 Castagna」酥脆的法式塔皮，搭配質地濃稠的法國栗子泥與糖漬黃金栗子，層層堆疊出溫潤栗子香，泡芙顆顆藏入濃郁栗子泥，最後再以苦甜巧克力刮片點綴。濃郁、酥香、柔滑，感受聖誕佳節的歡樂。清新果香開啟純淨雪季「香草慕斯蘋果塔 Shibust」以清新果香開啟冬日篇章！自製富士青蘋果醬藏於奶霜與酥香塔皮之間，酸甜果香與柔滑奶香交織，每一口都像迎接雪季的純淨與喜悅，呈現清新細膩的風味層次。雙重可可的濃厚祝福「奶油巧克力慕斯 Saint Marc」專為巧克力控設計！以 99% 純可可與 73% 黑巧克力雙重構築加上焦化奶油杏仁蛋糕為底，交織出淡淡堅果餘韻與炙燒焦糖的微苦甜香，優雅疊加出層次豐富的奢華口感。三款6吋蛋糕統一售價1,100元，自即日起至12月20日開放預購，取貨時間為12月1日至12月31日，可至三澧餐飲集團旗下品牌全台門市預購，旗下品牌包含MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、BELLINI CAFFÈ、MOLINO手作義大利麵、天吉屋、吉天麩羅 等，或於三澧LINE商城線上訂購。