我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張軒睿（左起）、陳意涵和邱澤出席《重生密碼》記者會，該劇因拍攝時遇到疫情，停拍過一次，2022年才復拍，如今終於要跟觀眾見面。（圖／時創影業提供）

邱澤今（4）日出席影集《重生密碼》媒體聯訪，近來席曼寧和林煒的《我永遠愛你》爆紅，席曼寧還被封為「上古許瑋甯」，身為許瑋甯的老公，邱澤表示沒有玩Threads不知道這件事，但被稱為「上古許瑋甯」一定是美女的意思，間接誇獎老婆。今年45歲的邱澤此次在劇中晉升爺爺，他自爆私下已經開始戴老花眼鏡，實在不得不服老。聽聞席曼寧被封為「上古許瑋甯」，邱澤笑說沒有在玩Threads，不知道最近紅什麼，但認為席曼寧跟老婆絕對都是美女的代名詞。而此次邱澤在《重生密碼》中晉升爺爺，戲外他也認了歲月流逝，透露自己坦然接受，近期還配戴老花眼鏡，他笑說：「戴上去才發現這是好東西。」不過他說現實生活和年輕演員及工作人員則是完全沒代溝，相處融洽。《重生密碼》故事融合懸疑、科幻、動作與情感元素，劇中幾乎每位演員都有打戲，邱澤大讚張軒睿敬業，一場車內的扭打戲拍了兩天，甚至拍到手骨裂，對此張軒睿說：「一切都還好，沒有影響到拍攝。」劇中陳意涵飾演格鬥女王陸霏，她透露，當時接下該劇時，其實懷有五個月身孕，卻又有大量動作戲，她說：「還好拍攝初期就遇到疫情，剛好讓我去生孩子。」《重生密碼》故事從邱澤被冰凍68年甦醒開始，被問及若有一天被冰凍多年後醒來，陳意涵笑說：「到那時候一定各方面都很進步，我怕我會變最醜的人！」邱澤則說若發生在現實，他一定會再睡回去，而張軒睿則希望回到原始生活，他說：「因為我怕家人找不到我。」《重生密碼》將於 11 月 13 日於愛奇藝國際版獨家播出。