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吳宗憲按鈴控告週刊記者 民事求償也將跟進

選戰爭議一波接一波 吳宗憲嘆家人也遭牽連

國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲遭《鏡週刊》報導涉及股票內線交易疑雲，他今（4）日親自出面反擊，痛批相關報導缺乏具體事證，僅憑「巧合」、「耐人尋味」等字眼穿鑿附會、杜撰故事。吳宗憲隨後前往宜蘭地檢署按鈴控告撰稿記者，並表示近日將對《鏡週刊》發行公司提起民事訴訟，要求損害賠償及回復名譽。吳宗憲今天與民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人召開記者會，他強調自己與一般投資人一樣，透過個人帳戶買賣股票，並未涉及內線交易。最早持有的裕慶公司66張股票，是父親在公司上市前贈與，其他股份則由他自行購買，相關財產及股票變動均依法申報；今年8月因選舉支出需求出售部分股票，也已在申報備註欄寫明原因。吳宗憲指出，自己這輩子的所有工作，都必須向監察院申報財產，包含每筆資金及股票異動，相關紀錄均可供查核。他質疑，週刊引用財產申報資料，卻未提出具體證據，甚至連涉嫌內線交易的時間、方式及實際內容都交代不清，就直接將他與內線交易連結，根本是毫無根據的指控。吳宗憲今天前往宜蘭地檢署按鈴提告，對象為週刊撰稿記者，指控對方涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，意圖使候選人不當選而散布謠言或傳播不實之事，以及加重誹謗、違反《個人資料保護法》等罪嫌。除了刑事告訴，吳宗憲也表示，近日將對鏡週刊發行公司精鏡傳媒股份有限公司提起民事訴訟，請求損害賠償及回復名譽的適當處分。他強調，自己尊重新聞自由，但若有人散播不實訊息或謠言，就應承擔相應的法律責任。同時，他也示警，若社會容許沒有證據的指控隨意傷害他人，類似情況未來可能發生在任何人身上。談到近期選戰爭議，吳宗憲提到，先前才被牽扯進與自己同名的桃園縣議員貪污案中，之後祖籍又被寫成廣東，再到這次的內線交易疑雲，吳宗憲認為不斷遭到錯誤連結與抹黑，儘管他不怕接受檢驗，也願意一再說明，但這次最令他難過的，是連家人都被捲入風波。吳宗憲感嘆，父親一輩子擔任律師、奉公守法，還曾獲得「公益律師」相關獎項，如今卻因自己的選舉爭議受到牽連。他強調，自己一心希望為宜蘭做事，卻讓家人承受不必要的壓力與指責，懇請外界不要再為難；同時也呼籲，只要有具體事證，歡迎直接交由檢調調查，他一定全力配合。