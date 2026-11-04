我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周四白天多雲天氣，午後東北季風增強，周五、周六基隆北海岸、宜蘭、花蓮與大台北降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風周五報到 下周一再轉強

▲下周一與下周二，更強的東北季風接力增強，北部及東部雨勢更加明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

煙花對台無直接影響 周末關島附近恐有新颱風

▲未來一周受到東北季風影響，北台灣氣溫起伏較大，早晚低溫偏涼，中南部則是日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員張承傳表示，近期台灣受東北季風交替影響，天氣變化顯著，明（5）日午後起東北季風增強，北部及東半部降雨機率增加。下周一（11月9日）將有另一波更強東北季風接力，北台灣低溫預計一路下探至19度。此外關島附近於本周末可能有熱帶系統形成，路徑北轉機率較大。張承傳指出，明天白天各地依舊維持多雲天氣，但午後東北季風增強後，基隆北海岸、宜蘭、花蓮與大台北地區的局部短暫雨機率增加，台東及恆春則持續有零星雨勢發生。張承傳說明，周五與周六受到東北季風影響，北部與東北部天氣轉涼，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，東北部及東部注意局部大雨。氣溫部分，北部及東半部高溫降至24至25度，花東27至30度，中南部高溫仍達31至32度，各地低溫變化不大，維持在21至24度之間。周日東北季風短暫減弱，北台灣高溫回升至27度，僅東半部及大台北有零星降雨，到了下周一與下周二，更強的東北季風接力增強，北部及東部轉為局部短暫雨天氣。北台灣低溫將一路下探至19至20度，白天高溫僅約22度，轉為明顯濕涼天氣，花東及中南部受影響相對較小。此外，煙花颱風今日上午重新增強為中度颱風，近中心最大風速每秒35公尺，持續朝北與北北西方向遠離台灣，兩天後預計轉為溫帶系統。煙花颱風距離台灣遙遠，對陸地天氣無直接影響，但周五前花東及恆春沿海地區仍有長浪發生機率，海邊活動需特別注意安全。除了遠離的煙花颱風外，張承傳提醒，關島附近海域於本周末將有新的熱帶系統形成發展，預估下周受強勁東北季風增強影響，該系統移動路徑以北轉遠離的機率較大，由於近期兩波東北季風接力且有熱帶系統發展，天氣變化較為快速，建議民眾定時關注最新預報資訊，適時調整穿著與出遊行程。