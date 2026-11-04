迎接2027年，各地精彩的煙火跨年秀內容陸續出爐！劍湖山世界就宣布，今年邁入第20年的摩天輪跨年煙火秀，首波亮點確定攜手人氣動漫《名偵探柯南》，除了延續亞洲唯一摩天輪主體煙火秀，更首度加入台灣首次《名偵探柯南》主題無人機燈光展演，讓柯南角色躍上夜空。另外，義大世界也宣布，今年同樣將有999秒的跨年煙火，同樣加入無人機展演，模擬影片搶先公布。
劍湖山世界表示，《名偵探柯南》主題活動也持續延伸園區體驗，包括幸福摩天輪主題車廂、劍湖山渡假大飯店主題房，以及主題餐飲、下午茶與限定商品等。遊客可搭乘柯南主題車廂從高空展開解謎之旅，再將動漫體驗延伸至餐飲及住宿。
劍湖山渡假飯店現正推出柯南主題房 每晚5000元起
事實上，劍湖山渡假大飯店現在也正在推出「柯南主題房」住房專案，住一晚5000元起，專案適用２位成人，入住柯南主題房一晚（2大床），並享有自助式早餐與柯南角色下午茶，此住房優惠期間為即日起至2026年12月29日止。還送特別好禮，包含有「獨家入住收藏特典」：主視覺房卡1套、隨機角色透卡1張、隨機場景房卡1張；「人物午茶限定特典」則包含 ：對應角色杯墊1個、隨機角色立卡1張、隨機收藏卡1張。
義大世界也宣布跨年煙火 999秒+無人機展演
義大世界也宣布，今年以「紫耀義大 樂享飛揚」為跨年主題，將於2027年1月1日凌晨0點施放長達999秒的跨年煙火，今(4)日搶先於官方臉書粉專釋出煙火模擬影片。義大世界表示，今年煙火秀以「璀璨千輪 繁花盛景」為主軸，透過多變花型、繽紛色彩與高低空交錯的演出設計，打造層次豐富的空中花海；跨年倒數前更將加入無人機展演，無人機將呈現哪些創意圖樣，也將陸續揭曉。
義大世界提到，今年最大亮點在於以千輪煙火作為視覺焦點。開場將以大量五彩千輪密集綻放，火樹銀花在夜空中接連盛開，形成氣勢磅礡的空中花海。整場演出透過不同施放位置與高低空效果的交錯搭配，煙火升空綻放時，最大橫向視覺展開寬度近500公尺，營造視野遼闊且富有立體感的花火美景。
本次演出也融入多段變色花柱煙火，透過花柱向上綻放時的色彩轉換，呈現奇幻多變的視覺效果，並與高空大型煙花相互呼應，藉由不同高度、色彩與節奏的編排，打造層層遞進的夜空盛景。整場煙火共分為六大篇章，以金色、紫色、銀白與紅色等色系交織呈現，搭配金色垂柳、璀璨星雨、繽紛花束及多層次高空煙火，為各篇章勾勒出獨特的花火風貌，從漫天飛花的壯闊景象，到多樣花型與色彩交織的奼紫嫣紅，再逐步推向壓軸高潮，以耀眼金光與繽紛花火相映成輝，譜寫一場獻給宇宙的極致浪漫，為跨年夜留下難忘回憶。
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劍湖山渡假飯店現正推出柯南主題房 每晚5000元起
事實上，劍湖山渡假大飯店現在也正在推出「柯南主題房」住房專案，住一晚5000元起，專案適用２位成人，入住柯南主題房一晚（2大床），並享有自助式早餐與柯南角色下午茶，此住房優惠期間為即日起至2026年12月29日止。還送特別好禮，包含有「獨家入住收藏特典」：主視覺房卡1套、隨機角色透卡1張、隨機場景房卡1張；「人物午茶限定特典」則包含 ：對應角色杯墊1個、隨機角色立卡1張、隨機收藏卡1張。
義大世界也宣布，今年以「紫耀義大 樂享飛揚」為跨年主題，將於2027年1月1日凌晨0點施放長達999秒的跨年煙火，今(4)日搶先於官方臉書粉專釋出煙火模擬影片。義大世界表示，今年煙火秀以「璀璨千輪 繁花盛景」為主軸，透過多變花型、繽紛色彩與高低空交錯的演出設計，打造層次豐富的空中花海；跨年倒數前更將加入無人機展演，無人機將呈現哪些創意圖樣，也將陸續揭曉。
義大世界提到，今年最大亮點在於以千輪煙火作為視覺焦點。開場將以大量五彩千輪密集綻放，火樹銀花在夜空中接連盛開，形成氣勢磅礡的空中花海。整場演出透過不同施放位置與高低空效果的交錯搭配，煙火升空綻放時，最大橫向視覺展開寬度近500公尺，營造視野遼闊且富有立體感的花火美景。