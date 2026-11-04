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5千糖尿病友調查 須留意心腎疾病

根據國健署國民營養監測調查，20歲以上成人有糖尿病比例不算低，約每8人就有1人。但在國人沒有適當認知，拖到發病或併發症才治療，後端醫療負擔就會非常重。糖尿病衛教學會也進行5千人追蹤調查，約每4位收案的糖友，就有1位已屬於有大血管疾病高風險；另外，合併2項以上病變者，嚴重心血管併發症風險高出約7成。糖尿病衛教學會今（4）日舉行「世界糖尿病日」記者會。國健署長沈靜芬提到，糖尿病初期較不容易有症狀，也因此國人可能會忽視。她表示，當國人沒有適當認知，拖到發病或有併發症才治療，後端的醫療負擔可能就會很重。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅指出，血糖達標不代表心血管與腎臟風險也已妥善控制，面對糖腎心共病風險，治療策略應從單純控糖，進一步納入心腎風險評估與整合照護。糖尿病衛教學會與20家醫療院所收納了台灣5097名血糖未達標，無大血管病變，卻已有出現風險因子的成人第2型糖尿病患者進行分析。中華民國糖尿病衛教學會常務監事王景淵公布，將近每4位收案的糖友，就有1位、約23.8%已屬於有大血管疾病高風險。王景淵說明，雖不代表患者已確診心血管疾病，但這類糖友更須積極調整用藥。也提醒糖友，除了血糖，也應定期掌握心腎健康。期中報告也發現，近3成患者落入慢性腎臟病風險分級的高風險橘燈、約15.1%；與極高風險紅燈、約13.4%類別。王景淵指出，由於早期腎臟病變可能沒有明顯症狀，可與醫師確認eGFR（腎絲球過濾率）及UACR（尿白蛋白與肌酸酐比值）等檢查，分別掌握腎臟過濾功能與尿白蛋白異常情形，及早辨識腎臟風險。另一項台灣本土研究也佐證，二型糖友隨糖尿病腎病變、視網膜病變及周邊神經病變累積，後續嚴重心血管併發症風險逐步升高；合併2項以上小血管病變者，中風、心肌梗塞或全因死亡的複合風險比達1.73，約高出7成。王景淵提醒，小血管病變不僅是單一器官問題，也可能是全身血管健康的重要警訊，應及早檢查並持續追蹤。但已知有糖心腎風險的患者，卻仍有近5成醫師尚未改用具糖腎心保護效果的治療策略，中華民國糖尿病學會理事郭俸志提醒，對於合併心血管疾病、心衰竭、慢性腎臟病或其他共病風險的糖友，應啟動醫病討論，檢視現有治療是否已充分考量心腎保護。歐弘毅提到，糖尿病照護應該在併發症發生前早一步採取行動，從確診前的代謝風險管理，到確診後的心腎保護，都應及早辨識、持續追蹤。