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▲Hami Video雙11優惠開跑，影劇館⁺、電視運動館365天各1111元，平均每月約93元；雙館合購1799元，與去年雙11價格相同，最低下殺38折。（圖／翻攝Hami Video官網）

▲friDay影音2026雙11推出買1送1優惠，買360天送360天，總共可看720天，現購價3651元，平均每月約152元，另加贈蘭蔻保養體驗組。（圖／翻攝friDay影音官網）

▲ELTA.TV愛爾達推出雙11優惠，年租方案特價1,899元，加贈2個月收視期，合計可看420天；兩年及三年方案也有加贈優惠，活動至11月13日。（圖／翻攝ELTA.TV官網）

2026年雙11購物節開跑，影音串流平台也祭出年度優惠，MyVideo豪華月租365天年卡只要888元，平均每月74元；Hami Video單館年繳1,111元，年度最低價，愛奇藝年卡5折起，friDay影音推出買1年送1年，LINE TV四人共享平均每人每月約83元，此外，CATCHPLAY+、ELTA.TV也加入雙11促銷。《NOWNEWS今日新聞》整理7大串流平台雙11優惠、價格、活動期限及訂閱限制，讓民眾一次比較。📍優惠時間：11月1日至11月15日，限量販售，售完為止。📍優惠方案：◾豪華月租365天年卡：原價3,000元，雙11特價888元，下殺約3折，平均每月74元、每天不到2.5元。📍裝置共享：最多支援2個裝置同時觀看。📍優惠時間：即日起至11月18日。📍優惠方案：◾影劇館⁺365天：特價1,111元，平均每月約93元。◾電視運動館365天：特價1,111元，平均每月約93元。◾兩館合購365天：特價1,799元，平均每月約150元。◾中華電信用戶專屬：兩館合購月繳149元，綁約12個月，合計1,788元。📍加碼優惠：中華電信用戶申辦指定雙館方案贈Hami Point200點，透過網路門市申辦再加贈100點，合計最高300點；訂閱雙11方案還可抽Hami Point888點，共1,111個名額。📍優惠時間：即日起至11月15日晚間11時59分。📍優惠方案：◾黃金會員年卡：網頁版特價1,190元，約5折，平均每月99元。◾鑽石會員年卡：網頁版特價1,590元，約5折，平均每月133元。◾App內購買：黃金年卡1,490元、鑽石年卡1,990元。📍訂閱注意：網頁版不只首期5折，後續自動續費也能維持優惠價；App內購買則僅首期享6折，後續恢復原價，以黃金年卡為例，網頁版比App內購買便宜300元。📍優惠時間：即日起至11月30日。📍優惠方案：◾影劇暢看180天：特價1,194元，買180天送180天，合計可看360天，平均每月約100元，另送12張單片券。◾影劇暢看360天：特價2,388元，買360天送360天，合計可看720天，平均每月約100元，另送24張單片券。📍加碼贈品：訂閱360天方案可獲限量蘭蔻保養體驗組兌領資格，180天方案則可參加每週抽獎；11月12日前購買指定方案，還有機會抽Nintendo Switch 2及Dyson吹風機。📍帳號共享：支援雙人共享，1人訂閱可邀請1位親友共同使用。📍優惠時間：即日起至11月19日。📍優惠方案：◾單人半年繳：特價999元，原價1,440元，平均每月約167元。◾單人年繳：特價1,799元，原價2,880元，平均每月約150元。◾四人共享年繳：特價3,999元，原價5,760元，平均每人每月約83元、每天約2.7元。📍訂閱注意：限LINE TV官網使用信用卡或LINE Pay訂閱，指定方案後續可依雙11優惠價自動續訂。四人共享最低月費須在4人平均分攤的情況下才能成立。📍優惠時間：即日起至11月23日。📍優惠方案：◾標準訂閱年約方案：原價2,799元，雙11特價1,499元，平均每月約125元。📍觀看內容：主打電影、影集及動漫等影音內容，部分單次租借電影須另外付費。📍優惠時間：即日起至11月13日晚間11時59分。📍優惠方案：◾年租方案：特價1,899元，加贈60天，合計可看420天，平均每30天約136元。◾兩年方案：特價3,380元，加贈90天，合計可看810天。◾三年方案：特價5,070元，加贈135天，合計可看1,215天，另有賽事聯名贈品。📍加碼優惠：符合資格的既有會員提前續約，可再加贈30天收視期限。📍訂閱注意：加贈收視天數僅適用首期，第二期起恢復原方案價格自動續訂，且不再享有贈送天數優惠。