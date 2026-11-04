近期早晚氣溫變化大，不少民眾開始出現感冒呼吸道症狀，除了流鼻水之外，喉嚨卡痰也是許多人苦惱的問題。對此，胸腔暨重症科醫師黃軒分享，遇到排痰困難時，不一定要靠用力猛咳，也可以嘗試主動循環呼吸技術（ACBT）中的「哈氣排痰法」，透過控制呼氣氣流，幫助痰液從較深處移動至主要氣道，再以輕咳方式排出。不過，醫師也提醒，若是有慢性肺病或經常痰多的民眾，應先由專業人員評估及指導。
卡痰狂咳不一定有效！哈氣有助痰液往外移動
黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，當痰液卡在呼吸道深處時，若一直憋著喉嚨用力咳嗽，可能造成呼吸道壓力增加，甚至使部分氣道受壓閉合，反而不利於痰液排出，也可能讓喉部受到刺激，越咳越不舒服。
他表示，主動循環呼吸技術中的「哈氣排痰法」（Huffing／Forced Expiration Technique），是透過保持聲門開放，以呼氣氣流帶動呼吸道分泌物，讓痰液逐漸往較大的氣道移動，最後再輕咳排出。相關研究也顯示，主動循環呼吸技術有助於短期清除呼吸道分泌物。
哈氣排痰法3步驟！坐穩、張嘴、輕咳
黃軒分享，操作時可先找一張有靠背的椅子坐穩，肩膀放鬆、身體微微前傾，再用鼻子緩慢吸氣，避免過度吸氣。
接著張開嘴巴呈「O」形，想像冬天對著鏡子哈氣，讓喉嚨保持放鬆，透過呼氣將氣流送出，而不是用喉嚨用力擠壓。當感覺痰液已經移動到喉嚨附近，再輕輕咳出即可，不必反覆猛咳。
慢性肺病患者先諮詢！呼吸困難應立即就醫
最後黃軒醫師提醒，氣道廓清技術並非人人適用。對於有慢性咳痰或排痰困難的支氣管擴張症患者，相關指引建議由受過訓練的呼吸治療師或胸腔物理治療師教授適合的技巧，也可依個人狀況評估是否使用其他輔助方式。
若本身有慢性阻塞性肺病、支氣管擴張症或慢性支氣管炎，或經常出現痰液濃稠、難以咳出的情況，建議尋求胸腔內科醫師或呼吸治療師評估。練習過程若出現呼吸越來越喘、頭暈或胸痛等不適，應立即停止；若有明顯呼吸困難、嘴唇發紫等情況，應儘速就醫。
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黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，當痰液卡在呼吸道深處時，若一直憋著喉嚨用力咳嗽，可能造成呼吸道壓力增加，甚至使部分氣道受壓閉合，反而不利於痰液排出，也可能讓喉部受到刺激，越咳越不舒服。
他表示，主動循環呼吸技術中的「哈氣排痰法」（Huffing／Forced Expiration Technique），是透過保持聲門開放，以呼氣氣流帶動呼吸道分泌物，讓痰液逐漸往較大的氣道移動，最後再輕咳排出。相關研究也顯示，主動循環呼吸技術有助於短期清除呼吸道分泌物。
黃軒分享，操作時可先找一張有靠背的椅子坐穩，肩膀放鬆、身體微微前傾，再用鼻子緩慢吸氣，避免過度吸氣。
接著張開嘴巴呈「O」形，想像冬天對著鏡子哈氣，讓喉嚨保持放鬆，透過呼氣將氣流送出，而不是用喉嚨用力擠壓。當感覺痰液已經移動到喉嚨附近，再輕輕咳出即可，不必反覆猛咳。
慢性肺病患者先諮詢！呼吸困難應立即就醫
最後黃軒醫師提醒，氣道廓清技術並非人人適用。對於有慢性咳痰或排痰困難的支氣管擴張症患者，相關指引建議由受過訓練的呼吸治療師或胸腔物理治療師教授適合的技巧，也可依個人狀況評估是否使用其他輔助方式。
若本身有慢性阻塞性肺病、支氣管擴張症或慢性支氣管炎，或經常出現痰液濃稠、難以咳出的情況，建議尋求胸腔內科醫師或呼吸治療師評估。練習過程若出現呼吸越來越喘、頭暈或胸痛等不適，應立即停止；若有明顯呼吸困難、嘴唇發紫等情況，應儘速就醫。