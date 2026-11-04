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▲晟溢建設攜手國際能源科技品牌ATMOCE、設備商昊途新能及系統安裝商日向綠能，共同打造太陽能智慧節能示範館。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.4)

▲晟溢建設「大觀9」整合「光、水、風、熱、安全」五大未來住宅系統，將太陽能發電、雨水回收等機融入建築規劃。（圖／業者提供）

智慧住宅從手機操控家電，進一步走向發電、儲電與用電管理。晟溢建設今天在台中市北屯區松竹路會館啟用「太陽能智慧節能示範館」，結合太陽能光電、儲能設備與能源管理系統，實際供應會館用電，並將相關設計經驗運用於住宅規畫，讓節能科技融入日常生活。晟溢建設表示，示範館已將設備接入實際用電環境，透過管理介面，可查看太陽能發電量、儲能狀態、用電情形及與電網間的能源流向。在日照充足、儲能電量與即時負載等條件符合時，冷氣、照明及數位設備可由現場光電與儲能完整支應，達成特定時段百分之百自主供電，但不代表全年都不需使用市電。董事長周基煌表示，住宅規畫除了結構、建材與空間，也應考量住戶長期的能源支出、夏季高溫、停電備援及設備維護需求。他說，團隊早期便在貨櫃屋屋頂裝設太陽能板，觀察冷氣等設備耗電情形，經過測試儲能容量、設備效率與施工方式，再逐步導入住宅。此次示範館採用ATMOCE能源設備，由昊途新能及日向綠能參與設備與施工整合。昊途新能總經理黃堅修表示，系統透過微型逆變器，分別管理太陽能板的發電表現，搭配儲能與智慧監控，讓使用者掌握能源如何產生、儲存及使用，並可依現場配置與需求規畫備援及擴充功能。日向綠能總經理龔郁盛指出，太陽能設備融入住宅，不能只看發電效率，還須兼顧屋頂配置、防水、管線、散熱、施工安全與後續維護。從建築設計階段共同規畫，有助於整合設備需求與居住空間。除了光電與儲能，晟溢也以「光、水、風、熱、安全」五大方向整合住宅設計，包括雨水回收、全屋濾淨水、屋頂通風與自然熱對流，以及全棟智能熱水系統，並採用IH爐等無明火廚房設備，分別回應用水、室內積熱、熱水供應與居家安全需求。這些設計方向也納入新案「大觀9」規畫。該案共17戶，配置私家電梯、四大套房及雙平面車位，並結合能源管理、自然通風等機能。晟溢表示，希望將節能設備與建築整體設計結合，讓住戶除了操作家電，也能了解家中能源使用狀況。周基煌表示，住宅價值不只在交屋時的設備規格，更在長期使用後，能否持續提供舒適、安全與效率。示範館將透過實際運轉，作為團隊觀察及調整能源配置的場域，累積智慧節能住宅的應用經驗。