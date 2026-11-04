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▲亞灣智慧公宅(第一期)前合影。（圖／記者陳美嘉攝，2026.11.04）

▲亞灣智慧公宅(第二期) 公辦都更案 建築外觀示意。（圖／高市府都發局提供）

高雄市政府積極推動社會住宅，於今（4）日舉辦「亞灣智慧社宅（第二期）公辦都更案」動土典禮。由副市長林欽榮代表市府率領實施者亞灣智能公司等共同見證。全案規劃地上 6 棟建築：北側 2 棟（地上 21 層）由市府直接取得納入社宅量能；南側 4 棟（地上 26 層）則為集合住宅，供進駐亞灣的產業人口就近安居，預計於 121 年底完工。副市長林欽榮於致詞時表示，在市長陳其邁的帶領下，市府團隊與中央攜手積極推動社會住宅，任內新增社宅已達 22,265 戶，興辦戶數與成長速度均居六都及全國之冠。而本案更是市府推動多元取得社會住宅的重要里程碑。在都市設計與交通整合方面，副市長林欽榮強調本案落實 TOD-大眾運輸導向開發核心價值。基地坐落於復興三路與啟聖街口，享有步行 3 分鐘抵達輕軌軟體園區站、9 分鐘抵達捷運獅甲站的雙軌優勢。市府在都審階段嚴格把關，特別規劃於啟聖街側退縮 4.5 公尺，優化人車動線與道路安全；同時納入黃金級綠建築與智慧低碳設計，展現高市府在高密度開發下兼顧景觀品質、交通衝擊與公共效益的前瞻能力。都發局局長吳文彥補充說明，未來亞灣智慧社宅一、二期合計將提供 1,200 戶以上的社宅，並在生活機能上完美互補。一期設置有托嬰中心、幼兒園、日照中心以及社區關懷據點，提供在地社福與教育網絡；二期則在一樓規劃了 9 間店鋪空間，可引進住戶最需要的生活與商業機能。同時二樓內庭規劃立體平台與一期聯通，提供社區更多的戶外活動空間。將土地留給在地青年、新創人才及婚育家庭，實現「就地工作、就地成家」的目標。