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無黨籍立委高金素梅辦公室前主任張俊傑涉入共諜風暴，未料卻在9月初破壞電子腳鐐棄保潛逃，檢警調查發現在上月28日晚間從基隆正濱漁港搭乘漁船成功出海。對此立委郭國文今（4）日於立法院質詢海洋委員會政務副主委兼海巡署長張忠龍，批評海巡署在9月時發新聞稿提及「海巡署嚴密布署防逃網 全力攔阻境管對象張俊傑偷渡出海」，現在看來破口是不是破了？要求一週內提供檢討報告，而張忠龍則惦惦沒當場承諾，隨即離開備詢台。張俊傑涉入共諜風暴，未料卻在9月初破壞電子腳鐐棄保潛逃，對此海巡署在9月中發新聞稿提及「海巡署嚴密布署防逃網 全力攔阻境管對象張俊傑偷渡出海」，文中強調海岸與港口是國家司法防逃的最後一道防線，海巡絕不容許港區成為規避司法的破口，如今看來超級諷刺。郭國文批評，海巡署9月表示將全力攔阻境管對象，嚴密部署防止逃亡，結果現在看來是不是破了？張忠龍回應稱，目前由檢察官指揮偵辦，案情還在釐清中，偵查不公開。郭國文聽聞後批評，海巡署都沒辦法證實嗎？「不關你的事？海巡署完全不知道？執行業務是你們不知道？」強調內部要好好檢討這個問題，新聞稿寫的振振有詞，結果發生事情閃東閃西，說不宜對外說明，「講不過去啦，無法交代啦，你們心裡頭沒有一把尺嗎？」郭國文要求內部要進行行政調查，並在一週內提供檢討報告。而張忠龍則惦惦沒當場承諾，隨即離開備詢台。