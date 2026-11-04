我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北市長選戰持續升溫，民進黨候選人沈伯洋日前推出實體文宣《順報》，以淺顯易懂又具創意的內容引發討論；台北市長蔣萬安今（4）日也透過信箱投遞方式發送《萬安警報》，隨即掀起熱議。沒想到，有網友早在10月初就神預言蔣萬安可能推出類似文宣，甚至連名稱都猜中，如今貼文再度被網友挖出朝聖，連國民黨前發言人蕭敬嚴都忍不住留言：「明天樂透買幾號？」這名網友早在10月6日就在Threads發文預測：「所以蔣萬安會不會下禮拜也發一份報紙，可以叫萬安警報。」如今《萬安警報》真的問世，讓原貼文瞬間爆紅，吸引近4萬人按讚，網友紛紛驚呼「留友看預言家，連名稱都完全正確」、「連名稱都對，我願稱你為全台唯一真預言家」、「超扯的先知」，連不少政治人物都現身留言區朝聖，讓這則預言貼文再添話題。沈伯洋今天受訪表示，《順報》主要是推廣未來政策，同時加入有趣元素，與傳統政治文宣有所區別；至於《萬安警報》，他認為看起來仍比較接近傳統文宣，兩者本質並不相同。談到名稱時，沈伯洋則笑說，通常聽到警報都是要躲起來，「所以這個名字取的，我覺得也是滿有趣味性」，一番話再度引發討論。面對外界質疑抄襲《順報》，蔣萬安則強調：「我絕對沒有要模仿沈委員！」同時也表示，只要仔細閱讀《萬安警報》的完整內容，就能發現與沈伯洋的文宣完全不同；他也解釋，推出這份文宣是希望讓大家安心，並將其比喻為防空演習，提醒民眾「躲起來避免被錯誤的訊息轟炸」。