綜藝大哥徐乃麟（乃哥）和前華航空姐汪家璉結縭約37年，育有2子1女，為大眾公認的演藝圈模範夫妻，從事影視工作的長子徐新洋近日分享家庭舊照，其中公開媽媽年輕時穿連身泳衣的模樣，雖然沒有全身入鏡，但皮膚白到透光，美貌藏不住，令網友大讚：「果然是空姐出身！」
徐乃麟老婆年輕模樣曝光 穿泳衣美貌藏不住
日前，徐新洋在IG上傳兩張小時候外出旅遊的照片，一張是約8歲的他和弟弟徐廷墉爬在徐乃麟的身上玩耍，父子3人倒在草地上十分歡樂，另一張是一家五口浸在游泳池中的合影，其中可見媽媽汪家璉一頭長髮披肩，戴墨鏡，穿黑色連身泳裝，襯托出白皙肌膚，臉上掛著甜美笑容，相當優雅動人。
徐新洋在配文搞笑寫下：「翻舊照片怎麼一直看到大乃翔平！」網友看到相片紛紛大讚：「為什麼媽媽都沒有變」、「乃哥真的很帥」、「俊男美女啊」、「這一家顏值真的高到爆表」、「（乃哥）真的很像（大谷翔平）欸」、「很溫馨！」
汪家璉長相似周慧敏 徐乃麟揭夫妻相處之道
徐乃麟1984年結識擔任空服員的汪家璉，兩人交往7年，於1989年登記結婚，之前乃哥分享夫妻出國旅遊的合照，當時太太汪家璉沒有戴太陽眼鏡，年屆花甲的她駐顏有術，體態維持得宜，略為神似玉女掌門人周慧敏，美貌讓人驚豔。
過去徐乃麟公開夫妻相處之道，「錢交給老婆準沒錯」，透露婚姻須長久經營，要兩個兒子好好以爸媽為榜樣，他也秀過與老婆早年的婚紗照，感性道：「那時我們相互許諾，牽手相伴，我們也從夫妻變成爸媽，再成外公外婆。」鶼鰈情深令人動容。
資料來源：徐新洋IG
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日前，徐新洋在IG上傳兩張小時候外出旅遊的照片，一張是約8歲的他和弟弟徐廷墉爬在徐乃麟的身上玩耍，父子3人倒在草地上十分歡樂，另一張是一家五口浸在游泳池中的合影，其中可見媽媽汪家璉一頭長髮披肩，戴墨鏡，穿黑色連身泳裝，襯托出白皙肌膚，臉上掛著甜美笑容，相當優雅動人。
徐新洋在配文搞笑寫下：「翻舊照片怎麼一直看到大乃翔平！」網友看到相片紛紛大讚：「為什麼媽媽都沒有變」、「乃哥真的很帥」、「俊男美女啊」、「這一家顏值真的高到爆表」、「（乃哥）真的很像（大谷翔平）欸」、「很溫馨！」
徐乃麟1984年結識擔任空服員的汪家璉，兩人交往7年，於1989年登記結婚，之前乃哥分享夫妻出國旅遊的合照，當時太太汪家璉沒有戴太陽眼鏡，年屆花甲的她駐顏有術，體態維持得宜，略為神似玉女掌門人周慧敏，美貌讓人驚豔。
過去徐乃麟公開夫妻相處之道，「錢交給老婆準沒錯」，透露婚姻須長久經營，要兩個兒子好好以爸媽為榜樣，他也秀過與老婆早年的婚紗照，感性道：「那時我們相互許諾，牽手相伴，我們也從夫妻變成爸媽，再成外公外婆。」鶼鰈情深令人動容。
資料來源：徐新洋IG