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精銳建設今年以「藝起趣・綠美圖」為主題，邀請苗栗、台中地區10所學校師生參訪台中綠美圖，透過空間探索、藝術欣賞與建築積木創作，帶領偏鄉孩子接觸不同的學習環境，將觀察轉化為自己的作品。活動結合綠美圖的建築、藝術展示及閱讀空間，引導孩子觀察空間特色，再以積木表達想像。苗栗大南國小一名謝姓學生說，參觀後想把看到的建築畫下來；台中槺榔國小學童則分享，原來積木不只能組合，也能創作出自己的作品，完成後很有成就感。這次參訪是精銳建設「許願樹美學啟蒙計畫」的一環。計畫自2015年推動，從捐助營養午餐、提供課外讀物，到邀請美學教師與藝術團體進入校園，逐步將教育支持延伸至校外體驗，增加孩子接觸藝文的機會。精銳建設董事長徐日新出身苗栗大湖，幼時家境清寒，事業有成後持續支持偏鄉學校獎學金、課後輔導及教育資源。他認為，美學教育應從小扎根，讓孩子在生活中培養觀察力、感受力與創造力。多年投入偏鄉教育的徐日新夫人陳泳頤，除了捐書，也親自到校說故事。她回憶，有次故事提到義大利麵，孩子問她「什麼是義大利麵？」讓她印象深刻。為了讓孩子理解，她特別準備長條、蝴蝶結及螺旋等不同形狀的義大利麵，讓孩子透過觀察與觸摸，認識書本裡的食物。陳泳頤表示，這段經驗讓她體會，部分城市孩子熟悉的生活事物，對偏鄉孩子可能仍很陌生。教育除了傳遞知識，也需要創造親身體驗的機會，讓孩子對世界產生好奇，拓展視野。她說，安排美學參訪，希望孩子不只看見美，也能練習觀察、思考與表達。創作沒有必要追求相同答案，應鼓勵孩子相信自己的想法，勇敢將想像實現。從校園閱讀到美學旅行，這項計畫持續透過不同形式陪伴學童。陳泳頤表示，或許無法立即改變孩子的環境，但盼藉由一次次接觸與體驗，在孩子心中種下種子，成為未來探索世界的養分。