這位3屆年度MVP得主到底怎麼了？主因與他投籃手感不佳，命中率寫下生涯新低有絕大關係，另外金塊也因為防守效率持續低落，前6場有多達4場被逆轉導致輸球。

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金塊防守跌落谷底 進攻效率也下探

二當家莫瑞打出生涯年 約基奇效率卻直直落

本季約基奇上場時間達到37分鐘，寫下12年來新高，場均得分卻下滑到近7年新低22分，另有9.7籃板、9助攻也比上季少，主因在於投籃命中率僅47.2%，與生涯56%相比嚴重下滑，得分、籃板和效率同步下滑，讓金塊失去最熟悉的穩定性。

約基奇投不進球 對金塊真的很傷

在球權使用率超過30%情況下，約基奇的防守者給予他更多空間出手遠距離投籃，同時他持球時，協防壓力也相應減少時，約基奇本就不具備創造力的隊友，又會受到更多考驗。他仍然能夠送出妙傳，但個人破壞力降低許多，是不爭事實。

金塊如何跳脫困境？得找回曾經的進攻把握度

2022-23年總冠軍丹佛金塊，開季至今僅繳出3勝3敗成績，面對雷霆、勇士和拓荒者3支季後賽球隊，合計淨輸40分，尤其31歲一哥約基奇（Nikola Jokic），本季場均上場時間寫下生涯新高，數據卻大幅下跌，前6場進階數據顯示，金塊進攻效率112.6，排名聯盟第16中游水準，防守效率則是糟糕的115.5，排名全聯盟第23。攤開防守效率低落緣故，在於防守籃板率僅剩下64.9%，排名聯盟第26。與上季對比，金塊在全聯盟第一進攻效率之下，防守效率排在第21，用極致進攻火力掩蓋防守，例行賽仍奪下多達54勝，但防守破洞從上季就體現，今年隨著進攻表現不佳，戰績便一落千丈。同時，這還是在二當家莫瑞（Jamal Murray）打出生涯年表現前提下，球隊所繳出的成績，若扣掉莫瑞目前三分52投27中，命中率51.9%，其餘球員外線加總為148投47中，命中率只有31.8%。金塊進攻當機，與核心約基奇狀態有莫大關係。約基奇投不進球，不只影響個人數據，對金塊整體進攻有更多影響，從數據上也能看出約基奇本季低潮，根據金塊隨隊記者顯示，本季約基奇出賽222分鐘裡，金塊每百回合淨負2.3分，他不再是球隊勝利保證，甚至待在場上是輸分情況。話雖如此，金塊目前也只打過6場比賽，他們要在短期內改善從上季就滑落的防守，其實並非易事，更重要的是找回曾經的進攻把握度，其中約基奇個人發揮佔據多數比例，另外是否有第3、4號得分點跳出也是關鍵，否則，面對更強的對手，金塊依然只能依靠莫瑞爆發，很難把主動權握在自己手中。