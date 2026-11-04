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民進黨台北市長候選人沈伯洋日前表示，台灣文化揉合了客家文化、漳泉文化等，中華文化也是台灣文化的一部分，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（4）日痛批，有關言論「根本就是本末倒置、數典忘祖」。對此，民進黨發言人吳崢喊話，可以參考「洋流」正向溫暖的精神，若國台辦用正向溫暖的態度看待台灣的事務，相信兩岸關係可以變得溫暖。民進黨下午召開中常會，吳崢於會後受訪時表示，非常多來自境外訊息，企圖影響台灣認知，特別離投票日越近越頻繁，國台辦不管對台灣司法，或是沈伯洋的批評，真的是「人在家中坐、攻擊天上來」。吳崢提到，不論是民進黨、沈伯洋，都鮮少評論中國的司法狀況，沈伯洋也沒有罵國台辦，講的是對中華文化的理解，國台辦就一直要管台灣的事情、一直罵，這樣的互動是蠻負面的，人被罵心理感受總是不太好。吳崢建議，國台辦常常把增進兩岸交流掛在嘴上，其實可以參考洋流正向溫暖精神，若國台辦用這樣的態度看待台灣事務，相信兩岸關係可以變得更溫暖。