我是廣告 請繼續往下閱讀

美國期中選舉開票尚未完全結束，但目前結果已經顯示民主黨獲得大勝並將掌控國會參眾兩院。對此，伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，「無論是出於良知還是生活成本的考量，美國人民都已對戰爭說不，我們贊同這個立場」。卡利巴夫更警告，如果美國政府仍要背叛公眾意願，將會明白「不」會帶來怎樣的惡夢。卡利巴夫在X發文表示，「無論出於良知還是生活成本的考量，美國人民都已對戰爭說不，我們贊同這個立場。如果美國政府背叛公眾意願，轉而為國際金主和勒索者服務，它終將明白，我們的『不』會帶來怎樣的惡夢」。上週六，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）曾呼籲德黑蘭的武裝部隊，應以「立即、震撼且無地理限制的反擊」來應對「任何層級或形式的威脅」。在美國於今年二月與以色列對伊朗發動聯合空襲後，伊朗戰爭便成為美國期中選舉關注的核心議題。這場衝突推高了全美的能源價格，進而引發對生活成本的擔憂。川普也將民主黨橫掃國會兩院的部分原因歸咎於伊朗戰爭；當被《華爾街日報》問及這場戰爭是否導致共和黨敗選時，他承認「伊朗是其中的一部分原因」。然而，川普堅持發動這場戰爭是正確的決定，「我不會去回想它。我做了正確的事。如果重來一次，我還是會這麼做」。《華爾街日報》與《紐約時報》之前的報導指出，美軍正準備在期中選舉後重啟對伊朗的軍事行動。今年六月，當時仍由共和黨掌控的國會兩院曾通過一項終止衝突的共同決議案（concurrent resolution），但共同決議案並不具約束力，亦不具備法律效力。先前國會試圖通過具約束力之《戰爭權力決議案》的努力均告失敗。不過，如今憑藉著在國會斬獲多數優勢，民主黨人或許能夠推動通過《戰爭權力決議案》；若國會未授權該軍事行動，該決議案將強制要求川普結束與伊朗的衝突。