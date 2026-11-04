2026九合一選舉將在28日進行投票，選戰進入最後倒數，各地進入肉搏戰階段！同時，隨著電視辯論會、公辦政見會的舉辦，候選人政治攻防鋪天蓋地，《NOWNEWS今日新聞》今年製作的選舉專頁「決戰2026」，結合讀者熟悉的AI主播Niki（倪珍）擔任選戰小秘書，運用AI 選新聞、重點摘要，讓選民隨時掌握自己關注的候選人，最熱門的新聞議題焦點及動態。Niki倪珍選新聞功能今（4）日也在選舉專頁正式上線！
2026選戰激烈，藍營為穩住地方執政版圖，和民眾黨展開合作，力拚守住既有席次；民進黨則積極佈局，力求翻轉藍天變綠地。藍綠白多方激戰，誰能成為2026最大贏家？「決戰2026」專頁鎖定四大主軸，包含倒數計時與零時差戰況更新、藍綠版圖變化及選情透視、全台各縣市候選人背景介紹，讓您能快速掌握選情脈動。
想關心個別候選人的新聞資訊，只要在選舉專頁點選「候選人有誰」，找到自己想關注的政治人物，並點選「相關新聞」，就能看見Niki倪珍挑選出近一週的重點新聞概要。另外，Niki倪珍會自動過濾政治口水、重複的訊息，精選出具有參考價值、實質政見的報導，因此不僅會選出前三大討論議題，還會有簡短摘要及推薦新聞，讓討論回歸理性與專業。
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