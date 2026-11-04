我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國立雲林科技大學副教授翁漢騰，帶領學生製作一篇漫畫作品，當場致贈給張嘉郡。（圖／張嘉郡競辦提供）

雲林縣長候選人張嘉郡今（4）日提出「雲林ACG青年創業計畫」六大行動，從空間活化、資金支持、國際接案、IP商品化、人才培育及品牌活動六個面向，提出雲林動漫產業未來發展的具體規劃。她表示，雲林擁有雲科大、虎科大等優秀人才資源，未來要把這些既有條件轉化成創業、產業與城鄉發展的力量，讓青年在保有創作能量的同時，也有銜接國際市場的新發展機會。「我們不只要辦活動、設展館，更要讓青年在雲林成立工作室、開發原創IP。」張嘉郡指出，所謂的「ACG」即是動畫（Animation）、漫畫（Comic）與遊戲（Games）的縮寫，這項產業已成為當今極具發展潛力的文化內容產業，未來將從大學育成到商業接軌、從歷史空間到動漫街區，與學界及地方共同努力，讓動漫融入斗六、斗南的街區生活，成為雲林兼具創意、產業與觀光的新特色。張嘉郡今日舉行「雲林ACG青年創業計畫政策白皮書」發布記者會，會中提出「活化歷史宿舍」、「每月2萬元創業支持」、「臺日國際接案平台」、「原創IP商品化」、「大學育成與國際人才培育」及「斗六、斗南動漫品牌活動」六大政策行動。國立雲林科技大學副教授翁漢騰今日受邀出席，期盼藉由學界的專業與實務經驗，共同為雲林的動漫產業打下穩固基礎。翁漢騰帶領學生以張嘉郡爭取的建設與政見為題，製作一篇漫畫作品，當場致贈給張嘉郡，成為今日記者會的小彩蛋。針對創業空間與資金輔導，張嘉郡指出，未來將以斗六文化路稅務局宿舍群為優先基地，打造兼具歷史保存與專業創作的ACG創業聚落，讓基地平日有創作、週末有交流，且為了讓團隊能安心落地雲林，未來將提供每月2萬元、最長兩年累計48萬元的青創支持金，每年預計輔導10組團隊，給予最實質的資金扶植。在商務接軌與市場連結方面，張嘉郡表示，將結合雲科大資源建置「臺日國際接案平台」，媒合日本出版社及動漫遊戲企業，並提供報價與著作權指導，助攻青年順利承接國際訂單。同時，她也主張積極推動原創IP商品化，輔導團隊進行角色授權與品牌聯名，若團隊取得商業成果將另給予獎勵，藉此降低對單一補助的依賴，培育出真正具競爭力的團隊。針對人才培育與城鄉行銷，張嘉郡表示，將結合雲科大與虎科大資源，開設AI輔助創作與商務實務課程，建構從校園直達市場的育成路徑。此外，將推動「斗六創作育成、斗南文化展演」雙城布局，以「雲林ACG國際動漫電影節」與「雲林動漫影展暨國際青年創作競賽」為年度主軸，常態籌辦雙城動漫活動與市集，串聯商圈景點，讓動漫成為帶動城鄉發展的新名片。翁漢騰表示，臺灣青年創作力豐沛，卻常面臨創業資金、商務資源與接案管道不足的困境，張嘉郡的政見精準切中了青年需求。他指出，雲林不僅有優秀的高教人才，雲科大數位媒體設計系也持續推動與日本的合作，已具備產業起步的良好條件，期盼未來透過政見落實，能進一步協助學生的畢業專題直接商業化，讓年輕人的創意真正在地方生根發展。與會學生也說，有這樣的政策支持，讓她們可以在學校時期就創業，也可以留在雲林就業，不用跑到外縣市或甚至出國才能進行相關交流，希望ACG可以成為雲林的一個代表性符號。