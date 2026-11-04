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台灣大哥大布局企業資訊服務再跨出關鍵一步！台灣大哥大於今（4）日宣布，旗下全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊已達最低應賣股數要求。截至11月4日下午1時16分，已有1億1131萬1711股精誠股票提出應賣，收購比例達40.89%；加上公平交易委員會已決議不禁止本案結合，公開收購的兩項成就條件均已符合。這筆交易預計於11月5日下午3時30分截止，後續仍待收購期間屆滿及股票交割完成。台灣大哥大（3045）旗下全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊（6214）傳出最新進展，截至11月4日下午1時16分，累計應賣股數達1億1131萬1711股，占精誠已發行股份40.89%，正式跨越最低收購數量39%的門檻，加上公平交易委員會已決議不禁止本案結合，代表此次公開收購兩項成就條件均已達成。公開收購將持續至11月5日下午3時30分，待收購期間屆滿並完成股票交割後，台灣大加計原持有的11.86%股權，持股將超過50%。根據台灣大11月4日公告，此次公開收購最低應賣股數為1億617萬4796股，截至11月4日下午1時16分，累計應賣股數已達1億1131萬1711股，超過最低門檻513萬6915股，占精誠已發行股份40.89%。台灣大指出，待公開收購期間屆滿並完成股票交割後，加計原持有精誠11.86%股權，交易完成後將取得精誠過半股權，雙方策略合作也將進一步深化。台灣大與精誠自2024年展開策略合作，台灣大指出，雙方目前已共同推出近50項企業解決方案，成案件數年增逾10倍。未來將深化跨售、AI及區域化3大方向，整合台灣大的電信網路、雲端及AI算力，以及精誠的軟體與系統整合能力，擴大企業AI與ICT服務，並拓展日本、新加坡及東南亞市場。隨著公開收購條件達成，後續將進入收購期間屆滿及股票交割程序。依公告，若沒有股份轉讓限制或其他依法得停止收購的情形，台信電訊將於公開收購期間屆滿日次日起算5個營業日內，辦理應賣有價證券交割及收購對價支付。