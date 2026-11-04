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▲陳昇（如圖）表示與金城武以前碰面就很隨性，現在也沒有刻意關心：「他有傳話說現在這樣很開心，那就好。」（圖／宜辰整合行銷提供）

男神金城武近年淡出演藝圈，因沒有任何社群帳號，過著隱居生活，私生活低調的他，不僅曾傳出與日本女主播馬場典子結婚，之後又有消息指出他疑似定居日本北海道，當起農夫。對此，與金城武有「師徒關係」的歌手陳昇，今（4）日受訪時坦言雙方未主動聯絡，但有聽說他定居在台灣北部，至於秘婚消息則不知道，直呼：「要跟他過結婚生活也不容易吧，這麼帥！」金城武即使淡出演藝圈一舉一動仍備受關注，先前曾傳出他疑似定居日本北海道，當起農夫過著隱居的田園生活，話題引發外界熱議。對此，恩師陳昇今被問到金城武近況，他坦言雙方近年來並未主動聯絡，但偶爾會聽到他的消息，也聽說他在台灣北邊生活，大概是三芝那一帶，表示他有些老朋友也住在那，陳昇說彼此以前碰面就很隨性，現在也沒有刻意關心：「他有傳話說現在這樣很開心，那就好。」此外，金城武的感情狀態也成為焦點，年輕時曾跟林葉亭交往，之後感情世界始終籠罩著一層神祕面紗，多年前一度傳出要跟日本女主播馬場典子結婚，但金城武經紀人否認：「完全沒有這樣的事，也不認識對方。」陳昇則表示沒有聽說對方結婚，「可能要跟他過結婚的生活也不容易吧，這麼帥。」笑說他們以前跟金城武混一晚回家後，都很恨自己，「跟他聊天後，回家刷牙照一下鏡子，哇我怎麼長這樣。」相信金城武越老會越帥。陳昇今年將舉辦第32年跨年演唱會，被問到會不會邀金城武來觀賞？他直言自己不喜歡錦上添花，「錦上添花就不用了，雪中送炭這我比較感興趣。」近年來除了持續寫歌、演唱，陳昇也投入大量時間繪畫，陸續累積作品並舉辦畫展，對他而言，歌曲與畫作都是記錄生活、抒發情感的方式，只是使用不同的語言。這次更將自己的畫作運用於跨年演唱會主視覺，讓觀眾還沒走進演唱會，就先透過畫面感受《寂靜之喧嘩》的氛圍。那些難以用言語說明的情緒，或許能藏在一段旋律裡，也可能停留在畫布上的色彩與筆觸之間。