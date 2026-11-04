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▲今年57歲的林煒保養得宜，身形比前陣子露面又瘦了一些，他說只要壓力一大就容易胖，保持情緒放鬆規律運動，肚子明顯變小了一些。（圖／記者朱永強攝影）

57歲男星林煒近日因《我永遠愛你》、《太陽花》等昔日作品在Threads翻紅，年輕時的俊俏外型、激情吻戲與招牌金框眼鏡再度掀起討論，更被網友封為「上古許光漢」。他今（4）日接受《NOWNEWS今日新聞》獨家專訪時透露，為了呼應這波「林煒文藝復興」，特地剪去留了一段時間的長髮，想找回當年的感覺；不過粉絲敲碗的經典金框眼鏡，早已因一場意外永遠消失。林煒露面時造型更加清爽，近年將工作重心轉往科技業，平時埋首研發，對外型沒有太多講究，有時甚至刻意保持頭髮微捲、不修邊幅的模樣，認為那才有努力工作的感覺。他前陣子留起長髮，也是想建立科技創業家的個人風格，與過去的演員形象有所區隔。不過近日Threads瘋傳的全是他20多年前的帥照與戲劇片段，讓林煒決定「朝聖一下」當年的自己，把頭髮修短，盡量靠近昔日造型。他笑說爆紅初期公開的照片中，自己仍留著微捲長髮，這次確實是因為網路熱潮，才特別剪短頭髮，希望找回當年的感覺。頭髮剪短了，那眼鏡要不要戴回去呢？林煒無奈表示已經沒辦法戴回金框眼鏡了，那副陪伴他拍攝多部作品、形同「斯文敗類神器」的眼鏡，早已被自己弄丟。他透露金框眼鏡陪他拍了好多部戲，是法國品牌，自己也非常喜歡。當年一部戲殺青後準備開車離開，眼睛疑似進了沙子，便隨手摘下眼鏡放在車頂，因為本身度數不深，處理完眼睛後忘了要把眼鏡戴回去，直接開車回家。直到回家之後，林煒才想起臉上眼鏡不見了，趕緊沿著原路開車尋找，可惜始終沒有下落，後來想再購買同款也已經買不到。他說那副眼鏡的角度與整體感覺恰到好處，搭配起來成為觀眾熟悉的角色標籤；如今即使剪回昔日短髮，經典金框眼鏡仍再也無法重現。林煒拍戲30多年來鮮少受訪，近日他在爆紅後接受高頻率的媒體訪問也未見疲態，訪問中的林煒侃侃而談，自謙且和善，尤其提起科技工作更是滔滔不絕，提到科技產業時總是提到邏輯、技術、分析等詞掛嘴邊，回憶起拍戲時光時又像個藝術家一般，將腦中的畫面描述的令人身歷其境，宛如雙重人格一般不斷「左右腦切換」。對此林煒說，拍戲的30年都是刺激右腦，直到50歲後才開發左腦，既然「啟動」了就要做到好，在自己還有體力的年紀，把理想全部實踐。他也坦言在57歲這一年開啟Threads，爆紅迎來全新人生篇章，是這輩子從沒想過的事。