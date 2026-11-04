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永豐銀行昨（3）日爆發客戶帳戶異常轉帳事件，受影響客戶達419人、金額逾4000萬元。永豐銀行今（4）日進一步揭露事件原因，經內部調查，確認是外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定漏洞，導致客戶帳戶款項遭不明轉出。銀行強調，相關款項已於昨日全數返還，並已阻斷此次攻擊手法、強化驗證機制，將全力保障客戶權益。董事長曹為實將於晚間6時親自召開記者會對外說明。永豐銀行表示，本次遭利用的是新網銀交易系統的供應商安全設定，該交易系統目前台灣尚無其他金融業者導入。事件發生後，銀行立即通報主管機關及警政單位，並啟動第三方資安團隊進駐，儘速找出問題根源、隔離潛在威脅，同時確認網銀及其他系統的安全防護與運作均正常。目前銀行已針對本案攻擊手法完成阻斷，並加強驗證機制，落實資安零信任措施。此外，也依規定向主管機關通報，透過金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）分享資安威脅情資，提醒金融同業共同防範。針對外界關注本次受影響客戶的身分證字號均為P開頭，永豐銀行說明，經查是駭客運用特定手法隨機試誤，取得有效帳戶資料後進行攻擊，因此受影響帳戶出現相同身分證字號首碼的情況，並非駭客事先取得客戶個人資料後再進行交易。永豐銀行指出，依目前掌握事證，尚無個資外洩軌跡，銀行也已啟動資安及個資盤點作業，確認相關資料未遭外洩。為避免類似事件再次發生，永豐銀行表示，已進一步強化異常交易監控機制，若發現短時間內大量查詢或異常交易行為，將即時啟動預警及攔阻措施，並持續進行全面系統安全檢查，建立更完整的多層次防護機制。永豐銀行強調，保障客戶資金與個人資料安全，是銀行最基本且重要的責任，對於此次事件造成客戶不安與困擾，再次表達歉意。銀行也強調，款項全數返還並不代表事件落幕，後續仍將持續完成調查、究責及改善，以具體行動重新贏得客戶信任。