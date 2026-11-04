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或是加上可可脆片(6元優惠加購)， 增添顆粒口感更還原經典巧克力樣貌。



▲7-11霜淇淋買一送一，「雪淋霜」霜淇淋全口味任選。（圖／7-11提供） ▲7-11霜淇淋買一送一，「酷聖霜」霜淇淋全口味任選。（圖／7-11提供） 🟡全家霜淇淋6元多一支！



全家門市自6日至10日，購買霜淇淋不限口味第二支6元，兩支霜淇淋只要55元，全家本月霜淇淋口味為「櫻桃巧克力霜淇淋」，以濃郁巧克力為基底，嚴選美國櫻桃汁果香，打造豐富層次。並且門市購買霜淇淋，還能獲得一款韓星崔始源暖心卡（共2款，隨機發送），限量7萬張，送完為止。



且11月5日起至11月7日，APP隨買跨店取霜淇淋新品快閃5支188元；11月11日起至12月4日，每天晚間5點起至8點59分前，霜淇淋單支特價29元，近逼半價優惠。



▲全家11月霜淇淋新口味來了！將推出期間限定「櫻桃巧克力霜淇淋」。（圖／全家提供）

7-11霜淇淋買一送一來了！歡慶「7-ELEVEN DAY 購物節」，711門市自11月4日至11月9日，推出霜淇淋買一送一優惠，「雪淋霜」霜淇淋與「酷聖霜」酷聖石霜淇淋全口味都有買一送一，目前「雪淋霜」為黑雷神巧克力風味霜淇淋口味，超濃郁可可風味一定要吃。◾雪淋霜買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾酷聖霜買1送1，5折（原價59元、特價30元）目前雪淋霜口味為「黑雷神巧克力風味霜淇淋」」可以享用原味濃郁風味，