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億萬富豪「課金」無效 科技巨頭選戰大敗

新國會對科技業立場轉硬 民主黨喊話「找好律師」

共和黨在這次的美國期中選舉迎來慘敗，身為共和黨最大金主的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也在X上發文自嘲。《CNBC》報導分析指出，這次選舉對矽谷科技巨頭來說也是重創，那些力挺川普政府的科技富豪們未能扭轉局勢，隨之而來的，將是未來國會對人工智慧（AI）產業與資料中心建設更為嚴格的監管與調查，預計接任眾議院監督委員會主席的加州民主黨眾議員加西亞（Robert Garcia）更直接對科技巨頭喊話，「準備好找律師吧」。雖然每家媒體估計的數字不太一樣，但據信馬斯克在這次期中選舉花費了4.45～4.8億美元來支持共和黨候選人（約新台幣146～158億元），而在看到共和黨慘敗的結果後，馬斯克也在X發文自嘲說，「看來我那些干預選舉的太空雷射，這次沒發揮作用」。《CNBC》報導指出，美國聯邦選舉委員會（FEC）數據顯示，全美前20大政治捐款團體中有14個在這次期中選舉幾乎全數投注於共和黨；包括加密貨幣、AI與線上賭博等產業利益集團，累計向其灌入超過3.77億美元。但這些資金無法協助共和黨守住政權，且出口民調顯示，選民對政府腐敗及億萬富豪政治影響力的疑慮大幅上升，馬斯克們的高調「課金」，反而成為共和黨的政治包袱。在德州，民主黨參議員當選人塔拉里科（James Talarico）選戰期間就頻頻將砲火對準馬斯克，指責其意圖買下「專屬於他的美國參議員」，最終塔拉里科也成功擊敗共和黨對手帕克斯頓（Ken Paxton）。新罕布夏州民主黨眾議員帕帕斯（Chris Pappas）就直言，「今晚的結果是給那些長期操縱經濟的企業特殊利益團體和億萬富豪們的一記警鐘」。本次選舉亦將政治焦點拉向AI基礎設施的爭議。德州原本是全美計畫興建最多資料中心的重鎮，然而，資料中心帶來的龐大耗電與在地資源競爭，引發基層選民強烈反彈。新科德州州長希諾霍薩（Gina Hinojosa）在競選期間就主打暫緩新建資料中心，直到州政府制定更嚴格的監管法規。她抨擊現任州長阿博特（Greg Abbott）將科技巨頭的利益置於在地社區居民之上，此訴求成功吸引了大量對住家附近興建資料中心感到不滿的共和黨選民。《CNBC》的民調顯示，高達56％的選民表示資料中心是影響其投票決定的關鍵因素。隨著民主黨重掌國會兩院，國會將擁有啟動調查、發送國會聽證會作證傳票的實質權力，科技公司與華府的關係即將進入高度對立期。德州民主黨眾議員卡薩爾（Greg Casar）發表聲明強調，「眾議院民主黨多數黨必須將『保護美國人的工作、自由與生命不受AI億萬富豪侵害』列為首要任務。AI公司的執行長們應被傳喚前來國會作證」。預計接任眾議院監督委員會主席的加州民主黨眾議員加西亞語氣更為乾脆，直接對科技巨頭喊話「準備好找律師吧」。未來民主黨除了將對川普政府的伊朗政策、白宮潛在的貪腐及川普個人涉及的商業利益展開全面性調查外，也將嚴密審視科技產業，華府政商關係恐將面臨全面洗牌。