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▲麗星郵輪與線上旅展同步推出五大限時優惠，旅展現場更推出多重預訂贈禮及總價值百萬元航程抽獎。（圖／麗星遊輪提供）

▲長汎假期「北印度五星饗宿7日」祭旅展優惠價，全程入住五星飯店，走訪三大名城，體驗在地瑜珈與傳統服飾。（圖／長汎假期提供）

迎接年末旅遊旺季及寒假、春節出遊商機，2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日登場，業者推出多項限時活動。麗星郵輪與線上旅展同步推出五大限時優惠，旅展現場更推出多重預訂贈禮及總價值百萬元航程抽獎。「長榮航空直營旅行社－長汎假期」將於旅展祭出國內外旅遊破盤優惠。麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，迎接來台30週年，「麗星郵輪2.0」不變的是對台灣的承諾，升級的是餐飲、服務與娛樂。以國際級演出、主題活動與台灣美食，打造「最好玩、最台灣」的海上假期，用實際投入提升郵輪旅遊標準。麗星郵輪五大限時優惠包含「6天5晚精選航程，第5晚船票0元」、「2027年新航季早鳥 平均每人每晚3,100元起」、「指定暑假航次，兒童船票0元」、「皇宮套房體驗價，最低36折起」、「一晚郵輪初體驗，每人2,950元起」。旅展現場更推出多重預訂贈禮及總價值百萬元航程抽獎。民眾可前往台北南港展覽館1館一樓J2401攤位，洽詢指定合作旅行社。現場預訂符合資格航程，可依活動辦法獲贈海陸Wi-Fi等好禮，並有機會抽中航程好禮；頭獎為8天7晚露臺房雙人航程。長汎假期挑戰旅展最高CP價，讓旅客團費打折，品質不打折。長汎假期蔡錦惠副總經理表示，長汎假期在旅展推出多重有感優惠，提供優質旅遊產品也同時減輕旅費負擔，幫助旅客更輕鬆規劃理想假期。搭乘長榮航空跟團出遊，享受舒適安心的旅遊體驗，從日本、東南亞、歐洲及長榮航空新航點印度都有旅展限定價，「玩樂九州佐賀福岡輕旅行4日」與「悠遊東京鎌倉富士5日」；東南亞「泰國狂嗑帝王蟹5日」、「馬來西亞大紅花5日」；歐澳行程則有「澳洲黃金海岸7日」、「德捷布拉格8日」等。寒假春節跟團出遊，長汎假期精選行程獻上「兩人同行最高折一萬二千元」的優惠。親子客群特別推薦「東澳雙城9日」擁抱無尾熊、搭直升機欣賞黃金海岸，或是詢問度極高的「新馬環球影城×樂高樂園5日」雙樂園行程；前往日本「北海道邂逅星野頂級鶴雅5日」體驗冬季限定雪景與祭典，兩人同行最高折一萬；入住東南亞五星與精品飯店，「峴港龍蝦饗宴5日」及「輕鬆選峇里島5日」，旅展報名皆享現折三千元折扣。此外，歐洲春夏早鳥行程也同步開賣。除了價格有感，2026金旅獎暨優旅選最新得獎名單中，長汎假期多款國旅行程榮獲肯定，包括金旅獎「徒步慢旅馬祖3日」，以及優旅選「台東蔚藍山海戀2日」、「澎湖年年有鰆海陸雙享3日」、「浯島時光金門酒糟牛3日」，在此次旅展都將提供限定優惠。此外，長榮假期與立榮假期也為喜愛自由行的旅客獻上助攻優惠。