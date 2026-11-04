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國際自由聯盟大會重返亞洲 通過3挺台決議

國際自由聯盟全體會員大會睽違15年重返亞洲，今年首度橫跨泰國與台灣舉行，為史上為期最長、且首次橫跨兩國舉辦的會議。第一階段大會於曼谷告一段落，今（4）日移師台北，本次會議也通過民進黨所提出3項決議，包括譴責中共跨國鎮壓、籲民主國家拒絕配合；強調台海和平穩定攸關全球經濟與國際航運；最後則是台灣的未來必須由台灣人民透過民主程序決定。本次會議由民主進步黨提出3項決議，也全數獲得大會無異議通過。決議分別為《中華人民共和國國內法律全球域外管轄權之決議》譴責跨國鎮壓，重申絕不允許威權政府在境外噤聲批評者、政治異議人士、公民社會組織或流亡海外之社群，並呼籲民主國家拒絕配合。第二，另有《維護印太地區航行自由之決議》，強調台海和平穩定攸關全球經濟與國際航運，呼籲印太國家加強海域監控、資訊共享，並支持台灣有意義地參與國際海事安全合作。第三，以及《譴責中國非法主張對台管轄權與主權之決議》，明確指出中國對台灣不具有合法管轄權與主權，台灣政府的正當性來自臺灣人民的民主意志，台灣的未來必須由台灣人民透過民主程序決定。代表民進黨此次參選執行副主席的立委范雲也在會上說明，民進黨自1994年開始加入國際自由聯盟成為觀察員至今超過30年，無論是民進黨或台灣，一直獲得大家的支持與協助。今年是民進黨第11年執政，台灣及民進黨已經準備好，要為自由世界貢獻更多。范雲表示，台灣除了在全民健保、教育、婦女參政及婚姻平權上累積的豐富經驗，更是在中國的威脅下維持多元的民主，並以自身參與追求民主的經驗訴求，台灣可以貢獻更多，亞洲也可以貢獻更多。本屆國際自由聯盟全體會員大會今（4）日移師台北，將有來自跨越歐洲、亞洲、非洲、美洲超過50個國家、70個組織，達150 位代表。范雲表示，歡迎來自世界各地的自由派夥伴齊聚台灣，親身認識台灣的民主社會，也期待持續深化國際合作，讓台灣為全球自由民主發展貢獻更多。