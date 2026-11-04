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57歲男星林煒近日在Threads爆紅，過去演出《我永遠愛你》的節目片段，在劇中狂吻席曼寧讓許多網友看得臉紅心跳，再加上帥氣的斯文敗類長相，被封為「上古許光漢」。而他過去吻過的女明星可不只席曼寧，就連江祖平的螢幕初吻也是獻給林煒，帥氣長相更是讓她直說「是我的菜，不用錢也願意拍。」江祖平多年前在《請問你是哪裡人》節目中聊到，自己的螢幕初吻是1998年拍《此情可問天》獻給林煒，她透露當年在拍攝前聽到合作對象是林煒時，直接表示林煒是她的菜，「不給錢都願意拍！」江祖平回憶，當時要拍攝的畫面是林煒要把她整個人往後翻來親，而江祖平則是要露出呆滯的表情，雖說如此，她本來其實內心超級澎湃，超級沉醉在其中，多年後回想都還是覺得很幸福。《我永遠愛你》是1997年在民視播出的電視劇，林煒飾演富家公子「季平」，愛上由鄰家女孩「蘇芳琪（席曼寧 飾演）」，兩人在豪門恩怨、世俗眼光中展開一段虐戀。林煒在第一集開頭就有激吻席曼寧，只見他不顧學校人潮眾多，還把手伸進席曼寧的衣服裡；席曼寧雖扭捏反抗，但還是忍不住配合親吻，畫面顯得相當情色，讓觀眾都看傻，片段在網友考古電視劇後，瞬間在網路上爆紅。