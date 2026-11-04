我是廣告 請繼續往下閱讀

新成屋等帶動 淡季空調需求仍增

台股近期慘綠，加權指數更跌落半年線。上洋產業跨足洗衣、空調、家電等領域，執行長吳國華今（4）日表示，近期台股較為冷靜，資金也進入其他市場，雖不敢說房市回溫，但根據空調產品明顯感受需求增加。另，為讓公司貼近消費者，近期積極推動生活家電品牌「one-meter」，希望對「上洋」的想像不再只是停留在五股工業區的傳產。one-meter產品涵蓋廚房家電到生活家電，除玻璃氣炸鍋外，也有電動刮鬍刀、吹風機、養生調理機等；上洋日前替one-meter在台北市打造全新實體展示中心。吳國華表示，上洋原先是以大型白色家電為主，而one-meter旗下產品聚焦在「生活中一公尺會接觸到的事物」，聚焦「生活」的品牌定位，展示中心也就是希望拉近跟消費者距離、建立常態性互動場域。one-meter在上洋營收占比並不高。吳國華坦言，營收約在2至3%，希望維持過往開發商品的成長目標，維持兩成至五成成長。上洋策略瞄準生活小家電生命週期短，希望有大量商品維持成長動能，而非走老字號家電如電鍋等主打長生命週期。展望第四季，吳國華指出，下半年對業績持續成長及獲利表現都相對樂觀。近期Q3、Q4也感受到中大型空調需求增加，例如新建住宅、新成屋等在非旺季需求也變多。商用洗衣部分受景氣衝擊較小，整體而言仍是樂觀。今年有較多新事業投資，明年將把現有佈局擴大，如引進的日本空調家電AQUA推新品。而商用洗衣部分子公司東洋洗濯明年可望宣布好消息，將與亞洲知名星級酒店簽約，業績有望攀升。