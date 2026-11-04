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▲林煒近日因昔日戲劇作品在網路上再度爆紅，更被網友封為「上古許光漢」，他接受《NOWNEWS今日新聞》獨家專訪，暢談經典作品、演藝往事、家庭生活及轉戰科技業後的近況。（圖／記者朱永強攝影）

「花系列男神」林煒翻紅後話題不斷，他當年頂著招牌金框眼鏡，在劇中與多位女神談情說愛，親密戲尺度放到現在依舊引發話題，合作對象包括席曼寧、張庭、張玉嬿、蕭薔、俞小凡、林熙蕾、江祖平等人，其中江祖平的螢幕初吻甚至是獻給林煒。他今（4）日接受《NOWNEWS今日新聞》獨家專訪回憶合作往事，被問到與江祖平螢幕初吻一事他笑說「不知道要怎麼回答」。林煒過去合作過席曼寧、張庭、張玉嬿、蕭薔、俞小凡、林熙蕾及江祖平等女星，被問到哪一位最令他印象深刻，他直言每一個角色與搭檔帶來的感覺都不同，「其實都深刻，沒有辦法比較。」他認為演員在不同故事裡建立的互動不會雷同，誰與誰最有火花，應該交由觀眾判斷。談到江祖平，林煒透露對方當年拍完吻戲後，曾親口告訴他，那是自己的螢幕初吻。這句話讓他一路記到現在，林煒笑說：「我一直記得這件事，但我不知道怎麼回答」。回憶當年的拍攝方式，林煒表示，當時的劇本發展相當成熟，演員進場前已清楚角色與劇情方向，較少出現邊拍邊改的狀況。碰上親熱戲時，導演先交代走位與鏡頭方向，再由雙方演員完成表演。林煒說，雖然那些親密戲總讓人覺得是林煒主動進攻，對此他也笑著澄清，實際拍攝時多半是女演員主導，自己主要負責接招，「看起來好像是我帶的，其實是女生帶入」他通常會配合女演員願意呈現的尺度與動作，導演則先交代走位、運動方向及鏡頭銜接位置，剩下的互動再由兩位演員現場完成。至於是否記得誰的嘴巴最軟？他說拍攝根本無暇感受「誰的嘴最軟」，腦中想的全是鼻子位置、畫面是否漂亮及下一句台詞，希望一次就把戲拍好。林煒也透露，當年拍攝親密戲時不會特別清場，因為演員其實都穿著衣服，主要透過鏡位、肢體動作及表情營造曖昧氛圍，「我們賣的是意境，感覺好像沒穿，其實下面都是穿著衣服拍。」至於吻戲在戲劇中相當常見，同樣不需要清場，與一般吻戲相比，只是親吻時間更長、拍攝角度更多。