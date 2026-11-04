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▲徐乃麟和汪家璉（左）結縭約37年，育有2子1女，為外界公認的演藝圈模範夫妻。（圖／徐乃麟臉書）

▲徐乃麟（右）螢光幕前看似性子急、脾氣火爆，但在家中卻非常溫柔，他曾經多次公開分享婚姻長久經營的祕訣。（圖／徐乃麟臉書）

徐乃麟（乃哥）和前空姐汪家璉當年交往7年，結婚至今37年，情牽長達44年，育有2子1女，堪稱演藝圈銀色夫妻，乃哥過去受訪透露和太太相識過程，那時第一眼看到對方的美腿就被吸引，還自爆雖然已經是老夫老妻，每個月還是會行房一次，性生活相當美滿。據《壹蘋新聞網》報導，徐乃麟回憶和老婆汪家璉相識、相戀的過程，透露當年參加一名空少友人的聚會，見到當時擔任華航空姐的太太，一雙美腿頓時吸引身為「腳控」的他，後來兩人交往7年打算結婚，但卻因為演藝圈收入不穩定等原因，遭當時是華航機長的岳父反對。徐乃麟為了把汪家璉娶進門，那幾年拚命接工作賺錢，買了房子也很照顧岳父母，最終抱得美人歸，而與老婆結縭超過30年，已經是老夫老妻，不過乃哥說結婚至今，與太太每個月依然會行房一次，不像很多老夫妻相處久、兒女長大，早已經沒有性生活，大笑「這是必要的」。此外，徐乃麟也曾經分享夫妻相處之道，不僅自結婚以來，所賺的收入與財產全都交給金牛座的汪家璉管理，自己只拿零用錢，也坦言在家是「怕老婆」代表，只要和太太吵架或冷戰，總是他先低頭求和，而身處誘惑很多的演藝圈，徐乃麟堅守不單獨與異性相處、不參與應酬、出入聲色場所的原則，讓他成為緋聞絕緣體，也讓容易吃醋的老婆能夠放心。