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美國期中選舉於當地時間週二晚間結果出爐，民主黨一舉奪下參眾兩院的多數席次，為共和黨籍總統川普（Donald Trump）最後任期的政治僵局拉開序幕。民主黨勝選結果正好在亞洲股市交易時段出爐，歷經盤中重挫後，尾盤突迅速拉回，美股期指在急跌後也收斂跌幅。對於民主黨勝選結果將為股市帶來何種影響？全球經濟學家紛紛給出觀察。根據路透報導，摩根資產管理（J.P. Morgan Asset Management）亞太區首席市場策略師許長泰（Tai Hui）指出，川普仍握有否決權，這將是川普剩餘兩年任期中的關鍵之一，而且明年還得面臨債務上限問題。在扭轉大而美法案（One Big Beautiful Bill）中的醫療支出削減，或是推翻對再生能源的限制等領域，外界普遍認為分裂的政府與國會將帶來衝擊，額外的利多在於財政赤字可能受到更嚴格的控制或限制。不過，川普在貿易與關稅、外交政策以及現行行政法規等諸多領域，依然具備影響市場的能力。他認為，選舉影響市場的成分應不多，AI題材的影響仍大於政治層面。新加坡盛寶銀行（Saxo）首席投資分析師查納納（Charu Chanana）認為，市場似乎正在消化民主黨選情優於預期的可能性，這可能會削弱市場對進一步財政刺激的期待，進而解釋美元走軟與股市承壓的原因。對於美股期指收斂跌幅，她研判，市場可能開始意識到政治僵局並不必然意味著企業獲利疲弱。公債殖利率下滑亦有望支撐股市估值，而政策層面的部分最壞情境可能早已被市場充分定價。這波反彈顯示，投資人尚未放棄逢低買進的策略。紐約東方匯理銀行（Natixis）首席美國經濟學家霍奇（Christopher Hodge）也認為，藍潮在經濟層面上，直接影響不會太大。但這並不代表今晚不會產生重大後續效應。他分析，川普向來討厭壞消息，加上許多陷入苦戰的候選人都是他親自挑選的，他很可能會急於儘快扭轉輿論焦點。無論如何，總統在期中選舉後通常都會開始調整人事，川普也可能正在尋找代罪羔羊。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）就是一個可能的名單；貝森特（Scott Bessent）則是另一個值得關注的對象，若他將現任政府視為一艘正在下沉的船，或許會尋求一個體面的退場時機。東京大和資產管理（Daiwa Asset Management）首席分析師建部和禮（Kazunori Tatebe）分析，川普仍可對聯邦層級的決策行使否決權，但市場將對德州的數據中心專案保持謹慎，因為該州州長已由民主黨人勝出。相關專案的決策可能會逐步由各州各自裁定。由於日股AI概念股估值已相對便宜，跌幅預計有限，且這些企業的獲利表現相當穩健。