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要老師分2克香鬆 教育局：怕過敏學生誤食

有網友今（4）日在社群平台貼出一張照片，一包用夾鏈袋裝著香鬆，並要求老師「每人2g請協助分發」，繼上次遭踢爆3顆藍莓後又傳出香鬆事件。對此過去曾擔任老師20年的黃益中直呼，如果是真的，「我真的要昏倒在學校的小角落，誰來救救基層的老師好嗎」。過去北市營養午餐出現3顆藍莓後，今日又被爆出要求老師協助分發每人2克香鬆，對此台北市長蔣萬安表示，已請教育局了解中。對此黃益中說，自己在台北市當老師20年，第一次聽到要發2公克的香鬆，目前還不清楚是哪個學校，畢竟太太太不可思議，還請網友幫忙探聽一下，「如果是真的，真的要昏倒在學校的小角落，誰來救救基層的老師好嗎！」教育局說明，照片中的香鬆屬於拌飯用的調味配料，用途是增添米飯風味，不列入主食或主菜的份量計算，孩子的飽足感主要來自白飯、主菜及配菜。經洽該校了解，因校內有學生對香鬆過敏，為保障過敏學生的用餐安全，學校未將香鬆直接拌入白飯，而是另外裝袋送到班級，請老師分給沒有過敏的學生。