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新式車牌掛「CBA-4589」！民眾質疑車牌遭變造

新式7碼車牌已排除數字4！辨識假車牌有招

▲蘇澳警分局初步比對後，認為該車牌確實有偽造嫌疑，目前已掌握車輛行蹤，通知車主到案說明。（圖／警方提供）

警方掌握車輛行蹤！車主遭通知到案說明

宜蘭蘇澳街頭驚見疑似偽造車牌！一輛白色轎車日前行經蘇澳鎮中山路一段，車牌號碼竟出現「CBA-4589」，其中數字「4」格外醒目，引起民眾懷疑車牌造假，隨即拍照PO網，引發討論。宜蘭監理站指出，。蘇澳警分局初步比對後，認為該車牌確實有偽造嫌疑，目前已掌握車輛行蹤，通知車主到案說明。事件源於民眾在社群平台Threads上的爆料，有目擊者指出，該輛白色轎車3日上午8時許行經蘇澳鎮中山路一段，車牌樣式顯有異狀。細心網友發現，車牌號碼出現數字「4」，開頭英文字母「CBA」也引起討論，甚至有人認為車牌字體明顯粗糙，懷疑原本號碼可能遭人變造，將「1589」改成「4589」。宜蘭監理站副站長黃藝娜表示，自民國101年起推行的新式車牌採「前3後4」編碼，已排除數字「4」。不過，舊制6碼車牌仍可能出現「4」，因此不能單憑車牌上有數字「4」，就認定是假車牌。不過本次事件中被拍到的車輛是TOYOTA Corolla Cross，，時間上並不可能拿到舊制車牌掛上。蘇澳警分局初步比對查證，認為該輛車所掛牌照確實涉有偽造嫌疑，目前已掌握該車行車軌跡，並通知車主到案說明。警方指出，非法使用變造號牌，除了面臨行政裁罰及現場保管、移置車輛外，也可能涉及刑法偽造特種文書罪，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免觸犯法網。