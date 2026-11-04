蘋果今年推出iPhone 18 Pro系列及首款摺疊手機iPhone Duo，標準版iPhone 18卻沒有同步登場，預計延至2027年上半年推出，如今新機規格提前曝光，中國知名科技爆料者「數碼閒聊站」指出，iPhone 18將迎來兩大升級，包括電池容量增加、搭載台積電2奈米製程A20晶片，續航力與效能都有望提升。不過，想換新機的果粉恐怕得多準備預算，因為iPhone 18也傳出可能漲價，而目前iPhone 17台灣售價已比上市時貴了3000元。
iPhone 18兩大升級曝光！電池加大、2奈米晶片更省電
根據中國科技爆料者「數碼閒聊站」透露，蘋果預計2027年上半年推出iPhone 18、iPhone 18e及iPhone Air 2三款新機，其中標準版iPhone 18預估仍會是銷售主力。
iPhone 18最值得注意的兩大升級，就是電池容量增加，以及採用台積電2奈米製程A20晶片。相較於目前iPhone 17使用的A19晶片，新一代A20預期在處理效能與能源效率方面都有進步，再搭配更大的電池，有機會讓手機續航時間進一步延長。
其他規格方面，iPhone 18預計搭載6.3吋OLED螢幕，具備120Hz更新率，並保留Face ID臉部辨識功能。相機則維持4800萬畫素雙鏡頭配置，但iPhone 18可能不會跟進Pro系列縮小動態島的設計，外觀預期與前一代差異不大。
iPhone 18台灣售價恐再漲！iPhone 17已調漲3000元
除了規格升級，價格也是果粉關注焦點，業界推測iPhone 18售價可能進一步提高。蘋果已在今年9月調漲部分舊款iPhone售價。以iPhone 17為例，台灣2025年9月上市時，256GB版本售價29,900元，如今蘋果台灣官網已調整至32,900元，512GB版本也從36,900元提高至39,900元。
若iPhone 18上市時再次提高售價，標準版iPhone的入手門檻恐怕會更高。至於上市時間，市場傳聞蘋果將改變過去標準版與Pro系列同步發表的策略，iPhone 18有望於2027年上半年登場。
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根據中國科技爆料者「數碼閒聊站」透露，蘋果預計2027年上半年推出iPhone 18、iPhone 18e及iPhone Air 2三款新機，其中標準版iPhone 18預估仍會是銷售主力。
iPhone 18最值得注意的兩大升級，就是電池容量增加，以及採用台積電2奈米製程A20晶片。相較於目前iPhone 17使用的A19晶片，新一代A20預期在處理效能與能源效率方面都有進步，再搭配更大的電池，有機會讓手機續航時間進一步延長。
其他規格方面，iPhone 18預計搭載6.3吋OLED螢幕，具備120Hz更新率，並保留Face ID臉部辨識功能。相機則維持4800萬畫素雙鏡頭配置，但iPhone 18可能不會跟進Pro系列縮小動態島的設計，外觀預期與前一代差異不大。
除了規格升級，價格也是果粉關注焦點，業界推測iPhone 18售價可能進一步提高。蘋果已在今年9月調漲部分舊款iPhone售價。以iPhone 17為例，台灣2025年9月上市時，256GB版本售價29,900元，如今蘋果台灣官網已調整至32,900元，512GB版本也從36,900元提高至39,900元。
若iPhone 18上市時再次提高售價，標準版iPhone的入手門檻恐怕會更高。至於上市時間，市場傳聞蘋果將改變過去標準版與Pro系列同步發表的策略，iPhone 18有望於2027年上半年登場。