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▲永豐銀行客戶異常轉帳事件，確實為供應商安全設定遭駭客利用資安事件，董事長曹為實（右）及總經理莊銘福今（4）日傍晚召開記者會說明。（圖／記者顏真真攝）

永豐銀行客戶異常轉帳事件 發生時間軸一次說清楚

永豐銀也是受害者！無金錢損失但商譽受損 將向廠商求償

針對永豐銀行3日發生客戶異常轉帳事件，內部經查是外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定，造成客戶帳戶款項遭不明轉出，今（4）日永豐銀行董事長曹為實及總經理莊銘福出面召開記者會，並鞠躬致歉，強調在案發後第一時間啟動防護、通報及下架問題系統，所有異常匯出款項已全數還給客戶，針對系統出包的國外合作廠商，永豐銀正積極蒐集事證，即便沒有實際金額損失，但商譽受損，後續將依法展開求償行動，以捍衛客戶與銀行權益。曹為實表示，對於這次事件感到非常遺憾，也感到抱歉，造成客戶及社會大眾困擾與不安，他代表永豐銀行道歉，昨日下午2點51分所有不當匯款都已匯回給客戶，但這並不代表這件事情結束，永豐銀會積極調查，研究改善措施，也已找到問題癥結，也希望未來繼續努力，將客戶資金及個資保護得更周全，也藉由這次實際行動，希望能夠繼續爭取客戶信任。莊銘福進一步說明，此事件受影響客戶數計418人，共計427筆，匯出總金額4176萬元，多數單筆匯出金額為10萬元，僅少數金額介於1至10萬元之間。永豐銀客戶是在昨日上午9時29分接到客訴並陳情案情，約有10位客戶來電反映，10點就啟動所有程序，並在上午10時30分通知匯入銀行台北邦富銀行，並很快就凍結帳戶，內部也開始了解原因，中午12點做出3大決策，確定是重大偶發事件，中午12時51分電話通報金管會，因為永豐銀也是受害者也有報案，並先墊款將錢還給受影響客戶，而目前已知匯入的北富銀帳戶是正常戶的無辜者。由於是資安事件，永豐銀也很快找了第三方專業資安廠商協助調查，下午1時47分就知道發生原因，把新網銀下架，之後就沒有再有類似攻擊發生。至於傳出10月初也有類似事件發生，莊銘福說，銀行也有蒐集客訴案件，沒有因這個漏同發生，跟這次事件是不相關的。至於外界關注的系統漏洞來源，莊銘福說，該套系統採用國外知名廠商的全新技術元件，目前在台灣金融業中僅永豐銀導入，銀行在導入各項系統時均有嚴格測試與交接程序，這次事件屬於異常例外，經內部與外部專業資安顧問團隊協同調查，已掌握問題癥結所在。對於為何採用同業沒使用的系統，莊銘福表示，因為提供的解決方案符合永豐銀需求，由於檢警已展開調查，對於細節無法對外說明。莊銘福強調，銀行本身同為本案受害者，除已正式向檢調單位報案、進入司法程序外，目前正全面盤點並保全相關證據，後續將針對該境外供應商提出具體求償行動。銀行方面表示，對於爭取公司與客戶權益絕不放棄，未來也將持續強化各項資安防護措施，杜絕類似事件再度發生。