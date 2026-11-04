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民主黨在美國期中選舉大獲全勝，密西根州的民主黨政治新星薩伊德（Abdul El-Sayed）擊敗了共和黨對手羅傑斯（Mike Rogers），為民主黨左翼在全美最重要的搖擺州之一奪下關鍵勝利。他也成為美國史上首位穆斯林參議員。根據美聯社報導，作為埃及移民後代的薩伊德，將成為美國史上首位穆斯林參議員。曾任公共衛生官員的他過去從未擔任過民選公職，八年前曾在密西根州民主黨州長初選中以雙位數差距落敗，如今則強勢逆襲，成功挺進聯邦參議院。薩伊德週三清晨在底特律向支持群眾發表勝選感言時表示：「你們給了一個看似最不可能的人一次機會。謝謝你們，這份勝利屬於大家。」面對民主黨初選與選舉中龐大的資金圍攻，薩伊德憑藉基層動員成功突圍。他的選戰主軸聚焦於推動全民健保、掃除選戰中的外來金錢影響，以及對以色列政策的批評。在聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱 AOC）等左翼領袖力挺下，這場勝利預料將為民主黨聲稱的進步派陣營注入強心針，迎向2028年總統大選，同時也證明左翼候選人同樣能在關鍵搖擺州勝出。民主黨此役在全美大獲全勝，不僅攻下搖擺州，亦在深紅州有所斬獲，順利掌控國會參眾兩院。選戰期間，薩伊德因對以色列的批判立場而遭遇猛烈攻勢。川普與其他共和黨人屢次試圖將他與恐怖組織扣上關係，並公開質疑他對美國的忠誠。薩伊德在勝選演說中直指，共和黨人「傾盡全力打了一場我們有生以來見過最醜陋的選戰。」他強調：「他們或許拿我的名字和宗教信仰大作文章，但大家心裡都很清楚，我的名字和信仰並不是讓你們加不起油的原因。」今年8月，薩伊德在黨內初選中脫穎而出，擊敗了建制派支持的眾議員史蒂文斯（Haley Stevens），該場初選吸納了近6,000萬美元的外部政治獻金，初選過程也暴露出民主黨內部的裂痕。埃爾-薩耶德因過往言論遭到密西根州部分猶太社群的抨擊，包括今年稍早密西根州一所猶太教堂遇襲後，他曾發表「受傷的人也會傷人」（hurt people hurt people）的說法。他隨後公開致歉，向「任何認為我的言論造成傷害的人」表達歉意。黨內分歧在選前兩天達到頂峰，史蒂文斯與羅傑斯一同現身教堂後，公開表態支持羅傑斯，並稱薩伊德並未充分回應部分社群的疑慮。部分民主黨人原先也擔憂底特律非裔選民的投票率，為凝聚選票，包括前總統歐巴馬（Barack Obama）與前副總統賀錦麗（Kamala Harris）在內的多位重量級民主黨大咖，皆親赴底特律為薩伊德站台催票。