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歌手吳卓源2年半前介入演員朱軒洋和網紅Cindy的5年戀情，成了人人撻伐的小三，近日吳卓源在陶晶瑩的節目度聲淚俱下向Cindy公開道歉，讓這段情愛糾葛再度成為網友關注的焦點，而吳卓源的感情黑歷史不只一樁，她就曾經被歌手瘦子影射，當年與其表哥交往時，與歌手好友ØZI過從甚密，讓瘦子的表哥戴綠帽。據傳，吳卓源剛出道時和瘦子的表哥、蔡姓男子交往3年，然而，在此期間，吳卓源不斷在網路上與ØZI營造「友達以上，戀人未滿」的氛圍，還在IG分享出與男方貼臉、背後擁抱等親密合照，直到去年瘦子在新歌〈無袂煞〉中唱到「他不拜關二哥，OZI他只勾二嫂」，才讓這起三角戀八卦浮上檯面。至於瘦子本人當時出席活動被問及「勾二嫂」歌詞是否在影射ØZI，他大方表示，創作就是表達想法與追求刺激，並反問「大家都知道不是嗎」，並直言想說的都寫在歌裡了，叫大家去聽100遍，而 ØZI後續面對詢問則僅以「Thank you」回應後便快閃離開。吳卓源近日登上陶晶瑩主持的Podcast節目《女人心事》與YouTube頻道《陶晶瑩Fun人生》，提及當年介入朱軒洋和Cindy的感情，坦言當時缺乏勇氣，沒有早一點把道歉說出來是她心中的遺憾，並向Cindy致歉：「整個過程中，我傷害到了別人，我要跟Cindy道歉，是真的很抱歉，我傷害了她，帶給她這麼多的痛苦。」有意思的是，在吳卓源的道歉片段與新聞曝光後，當事人Cindy在社群平台Threads上發文寫下「你那邊還來得及買600的台積電」，暗酸這場道歉來得太遲，引爆網友熱烈討論。