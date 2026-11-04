剛加盟樂天金鷲的台灣火球男劉致榮，稍早也發文23個字表達遺憾，並透露沒跟學長宋家豪在日本聚首，心情很難過，「期待在場上相見，賢拜！」

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宋家豪剩不到百天 取得不受限制洋將自由球員

劉致榮剛加盟樂天金鷲 發文23個字表達遺憾

他稍早也在Instagram上發布23個字限時動態，「好難過沒能一起共事，但一起加油，期待在場上相見，賢拜！」表達無緣跟宋家豪當隊友的感嘆。

▲宋家豪今日閃電與東北樂天金鷲隊分道揚鑣，將持續尋求日職舞台，力拚本土資格。（圖／NOWnews資料照）

34歲旅日強投宋家豪昨日遭到老東家東北樂天金鷲不續約，新球季確定得轉戰他隊，宋家豪2015年以育成合約展開旅日生涯，2017年首度升格支配下並在一軍出賽，轉眼間就是11年過去，在2018年到2024年都是樂天金鷲主力牛棚，甚至短暫擔任過終結者，生涯累積366場後援出賽，124次中繼成功、8次救援成功，平均防禦率3.00。儘管他再不到100天就能取得不受洋將名額限制的自由球員資格，但今年一均成績不理想，14.2局就被狂敲28支安打，最終因登錄天數不足，無法在本季就取得資格，昨日也正式接到不續約通知。至於前旅美火球男劉致榮，今年參與名古屋亞運後，確定以育成合約加盟樂天金鷲，正式轉戰日職，可惜無緣跟宋家豪當隊友，