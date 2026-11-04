我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林岱縈（如圖）表示目前沒有收到一粒將加入的消息，不過自己相當歡迎，期待有機會能合作。（圖／記者嚴俊強攝影）

中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」日前一口氣告別7名啦啦隊女孩，包括人氣成員一粒，讓不少粉絲錯愕不已。今（4）日台鋼MC沐妍與啦啦隊女神短今、琳妲、林岱縈等人一同出席「小超人英雄體能俱樂部」開幕活動，沐妍坦言對於個別成員的去留並不清楚，且合約到期本來就會重新洽談；另外，傳出一粒將前往北部發展，並加入樂天女孩，對此身為樂天女孩成員的林岱縈表示尚未收到消息，但如果有機會合作相當歡迎。「Wing Stars」日前宣布包括一粒、李樂、妡0、艾琳、黃澄澄、筱雯、圈圈等7位女孩離隊，消息一出讓粉絲們震驚且不捨，更好奇成員未來動向。對於成員異動，台鋼MC沐妍今受訪時直言，成員原本就是合約到期後得重新洽談，加上今年也有新人徵選，預計會有新血加入，陣容本來就會有所變動。另外，沐妍也表示自己主要是配合球團，與啦啦隊成員私底下比較沒有太多接觸，因此對於個別成員的去留並不清楚。而先前傳出一粒可能轉戰北部球隊、加入樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」，對此林岱縈表示目前沒有收到一粒將加入的消息，不過自己相當歡迎，期待有機會能合作；同樣也是樂天啦啦隊一員的琳妲則表示，不確定消息是否屬實，她也是透過新聞才聽聞此事。事實上，一粒日前發文告別待了3年的Wing Stars，表示：「能夠在台鋼陪伴大家走過一場又一場的比賽，和你們一起為球場上的每一分、每一球吶喊！對我來說，這些回憶都非常珍貴。」而外界相當好奇她接下來的發展，一粒則承諾有新動向會親自向大家報告，更喊話粉絲：「我會繼續努力成為更好的自己。我們後會有期。愛你們！」